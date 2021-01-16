Що готувати на Водохреща: небанальні ідеї для святкового столу

У вівторок, 19 січня, відбудеться свято Вдохреща. Напередодні, 18 січня, за церковним статутом проводиться суворий одноденний піст, який передбачає лише один прийом їжі.

Забігаючи вперед, ми скажемо, що не будемо вам розповідати, як приготувати борщ без м'яса, вареники з грибами або пироги з капустою – про традиційне пісне меню можна почитати в нашій попередній добірці. Цього разу редакція FoodOboz радить вам приготувати буряковий хумус, гарбузове різотто, стейки з овочів, лазанью з баклажаном, легкий овочевий салат з кускусом і ситний картопляний салат зі стручковою квасолею.

Замість буряка можна додати шпинат, тоді ви отримаєте хумус зеленого кольору. shivanilovesfood.com

буряковий хумус

сухий нут – 100 г

невеликий буряк – 1 шт.

оливкова олія – 1 ст. л.

лимонний сік – 1 ст. л.

тахіні (кунжутна паста) – 1 ст. л.

сіль, перець – за смаком

мелений кумин – за смаком

оливкова олія – для подачі

петрушка – 2 гілочки для подачі

Нут промити, замочити на 8-10 годин. Потім промити, залити свіжою водою і варити протягом години. Нагріти духовку до 200 градусів. Буряк помити, загорнути у фольгу і запікати протягом години. Готовий буряк подрібнити блендером. Відварений нут промити проточною водою, очищаючи від оболонок. Подрібнити блендером, потрохи додаючи рідину, в якій варився нут. Додати оливкову олію, лимонний сік, тахіні, сіль і спеції. Все добре збити. Додати подрібнений буряк і перемішати. Полити оливковою олією і посипати дрібно рубаною петрушкою.

Про те, як приготувати класичний хумус, можна почитати тут.

Якщо ви не на веганскій дієті, можете додати в різотто вершки і пармезан. thespruceeats.com

Гарбузове різотто

рис арборіо – 1 стакан

гарбуз – 200 г

біле сухе вино – 1 стакан

овочевий бульйон – 4-5 склянок

олія – 3 ст. л.

ріпчаста цибуля – 1 шт.

часник – 2 зубчики

сіль, перець – за смаком

Гарбуз помити, почистити, відварити в підсоленій воді до м'якості. Коли буде готовий, перекласти в блендер, влити трохи води, в якій варився гарбуз і подрібнити до стану рідкого пюре. Цибулю і часник почистити, дрібно порубати ножем. Обсмажити в олії до м'якості. Додати на пательню рис і смажити, помішуючи, пару хвилин поки рис не промаслиться з усіх боків. Влити вино, помішати, накрити кришкою і залишити тушкуватися на повільному вогні, періодично помішуючи. Коли вино вбереться в рис, влити півсклянки овочевого бульйону, знову помішати. Наступну порцію бульйону вливати після того, як попередня "піде" в рис. Бульйон додаємо доти, поки рис не стане м'яким і кремовим по консистенції. При подачі можна посипати дрібно рубаною зеленню.

Рецепт приготування овочевого бульйону можна подивитися тут.

Альтернативні стейки можна приготувати з овочів. Greg DuPree / health.com

Овочеві стейки

Ще одна чудова страва для пісного столу. Так, ми знаємо, що справжні стейки готуються виключно з яловичини, проте вважаємо, що стейки з синьої та цвітної капусти, гарбуза, баклажана або тофу можна приготувати так, аби це сподобається навіть м'ясоїду. Добірку рецептів веганських стейків можна подивитися тут.

За бажанням такий салат можна заправити домашнім майонезом. zestfulkitchen.com

Картопляний салат зі стручковою квасолею

картопля – 400 г

заморожена стручкова квасоля – 200 г

оливки – 5-7 шт.

Для заправки:

оливкова олія – 3 ст. л.

винний оцет – 1 ст. л.

діжонська гірчиця – 1 ч. л.

сіль, перець – за смаком

Картоплю помити, почистити, нарізати шматочками. Відварити до м'якості. Якщо у вас молода картопля, варити можна прямо зі шкіркою. Квасолю опустити в киплячу підсолену воду і після того, як вода знову закипить, варити 5 хвилин. Після цього відкинути на друшляк і опустити в крижану воду. Це дозволить зберегти яскраво-зелений колір квасолі. Оливки порізати кільцями, скласти в миску, додати квасолю і картоплю. Приготувати заправку. Всі інгредієнти скласти в банку, закрити кришкою, добре потрусити. Отриманим соусом полити салат і добре перемішати.

Рецепти інших овочевих салатів дивіться тут.

Замість баклажану в лазанью можна дрібно порізати гриби. simplyquinoa.com

Лазанья з баклажанами

великий баклажан – 1 шт.

томати – 2 шт.

болгарський перець – 1 шт.

ріпчаста цибуля – 2 шт.

часник – 2 зубчики

овочевий бульйон – 1 стакан

листи для лазаньї – 8 шт.

борошно – 3 ст. л.

олія – для смаження

сушений базилік – за смаком

сіль, перець – за смаком

Цибулю почистити, дрібно нашаткувати. Перець вимити, очистити від насіння і нарізати дрібними кубиками. Баклажан і томати вимити, нарізати невеликими кубиками. На сковороді розігріти пару ложок олії, викласти половину цибулі, смажити, помішуючи, до м'якості. Додати помідори, смажити ще хвилин п'ять на невеликому вогні. Додати солодкий перець і баклажани, вичавити часник. Посолити, поперчити, додати сушений базилік, перемішати. Обсмажити все разом пару хвилин, потім накрити кришкою і тушкувати хвилин сім. Готуємо веганські соус Бешамель. У глибокій сковороді в олії обсмажуємо другу половину цибулі. Коли цибуля стане м'якою, додати порціями борошно, постійно помішуючи, щоб мука з цибулею перетворилися на щільну кашку. Потім так само потроху додавати на сковороду гарячий овочевий бульйон, не перестаючи помішувати (щоб соус не схопився грудками). Бульйону лийте стільки, щоб соус вийшов за консистенцією, як рідка сметана. Готувати на маленькому вогні хвилини три-чотири, постійно помішуючи. Листи для лазаньї опустити в киплячу підсолену воду на одну хвилину (аби вони стали пластичними) і в один шар викласти у змащену олією форму для запікання. Викласти половину начинки, зверху викласти ще шар листів для лазаньї, другу половину начинки і ще один шар лазаньї. Залити все соусом Бешамель. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і запікати близько години.

Рецепт приготування овочевого бульйону можна подивитися тут.

Замість кускусу можна взяти дрібний булгур. loveandlemons.com

Овочевий салат із кускусом

кускус – 3 ст. л.

томати черрі – 300 г

огірок – 2 шт.

лимон – четвертинка

олія

сіль, перець – за смаком

зелень – за смаком

Кускус залити окропом (так, аби вода покривала крупу на два пальця), накрити кришкою і залишити запарюватися на 10-15 хвилин. Томати та огірки помити, витерти насухо. Томати розрізати навпіл, огірки нарізати кільцями. Скласти в миску, додати запарений кускус і дрібно посічену зелень (м'ята, базилік, петрушка, кінза – на ваш розсуд). Посолити, поперчити, скропити лимонним соком і олією. Добре перемішати.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про історію та традиції свята Водохреща. А також ділився з вами правилами сервірування сирної тарілки.