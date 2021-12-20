Что приготовить из остатков вина: необычные идеи
Вино – отличный и утонченный напиток, который является прекрасным дополнением ко многим блюдам и десертам, а также вкусным тортам и соусам. Самое важное – знать, какой сорт вина подходит для приготовления того или иного блюда.
Редакция FoodOboz делится с вами полезной информацией, которая была опубликована на Greatist, о винах и их оригинальном использовании при приготовлении еды.
Для начал несколько важных нюансов, которые помогут вам правильно хранить вино:
1. После открытия вино сразу же начинает окисляться – процесс, который вызывает химическое разложение и приводит к тому, что напиток становится блеклым по цвету, менее сильным по вкусу и полностью теряет свой блеск.
2. Срок годности вина во многом зависит от сорта, который вы используете.
3. Красные вина выдерживают лучше, чем белые, а выдержанные сорта дольше, чем молодые. Молодые вина должны храниться 3 или 4 дня, а более старые – около недели.
4. Исключение составляют десертные вина и портвейн, которые могут храниться до года после открытия.
5. Реального способа значительно продлить срок вина после его открытия – нет.
Как использовать остатки вина:
1. Яйцо-пашот в соусе из красного вина
2. Соус из свежих помидоров с бальзамическим и красным вином
3. Мармелад из красного лука с вином
4. Шоколадный торт
5. Печеночный крем-суп с красным вином
Рецепт печеночного крем-супа с красным вином
Ингредиенты:
свиная печень – 250 г
кости для бульона – 300 г
морковь – 100 г
корень петрушки – 70 г
корень сельдерея – 30 г
лук — 30 г
молотый черный перец – щепотка
сухое красное вино – 100 г
смалец или масло – 40 г
мука – 1 ст. л.
сахар – 1 ч. л.
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Сварите бульон.
2. Лук измельчите и хорошо обжарьте до золотистости.
3. Печень помойте и нарежьте, далее пропустите через мясорубку.
4. Добавьте к печени лук, сахар и перемешайте.
5. Отправьте это все на сковороду и хорошо протушите около 5 минут, показе выпариться вся вода.
6. После добавьте муку и готовьте еще 5 минут.
7. Затем добавьте бульон, перемешайте и варите 20-25 минут.
8. Готовую смесь перетрите через сито или взбейте блендером, верните в сотейник, добавьте вино, перец, соль и доведите до кипения.
Готовый суп наилучше подавать горячим и с гренками.
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