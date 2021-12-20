Что приготовить из остатков вина: необычные идеи

Вино – отличный и утонченный напиток, который является прекрасным дополнением ко многим блюдам и десертам, а также вкусным тортам и соусам. Самое важное – знать, какой сорт вина подходит для приготовления того или иного блюда.

Редакция FoodOboz делится с вами полезной информацией, которая была опубликована на Greatist, о винах и их оригинальном использовании при приготовлении еды.

Для начал несколько важных нюансов, которые помогут вам правильно хранить вино:

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1. После открытия вино сразу же начинает окисляться – процесс, который вызывает химическое разложение и приводит к тому, что напиток становится блеклым по цвету, менее сильным по вкусу и полностью теряет свой блеск.

2. Срок годности вина во многом зависит от сорта, который вы используете.

3. Красные вина выдерживают лучше, чем белые, а выдержанные сорта дольше, чем молодые. Молодые вина должны храниться 3 или 4 дня, а более старые – около недели.

4. Исключение составляют десертные вина и портвейн, которые могут храниться до года после открытия.

5. Реального способа значительно продлить срок вина после его открытия – нет.

Как использовать остатки вина:

1. Яйцо-пашот в соусе из красного вина

2. Соус из свежих помидоров с бальзамическим и красным вином

3. Мармелад из красного лука с вином

4. Шоколадный торт

5. Печеночный крем-суп с красным вином

Рецепт печеночного крем-супа с красным вином

Ингредиенты:

свиная печень – 250 г

кости для бульона – 300 г

морковь – 100 г

корень петрушки – 70 г

корень сельдерея – 30 г

лук — 30 г ​​​​​​​

молотый черный перец – щепотка

сухое красное вино – 100 г

смалец или масло – 40 г

мука – 1 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

соль – щепотка

​​​​​​​Способ приготовления:

1. Сварите бульон.

2. Лук измельчите и хорошо обжарьте до золотистости.

3. Печень помойте и нарежьте, далее пропустите через мясорубку.

4. Добавьте к печени лук, сахар и перемешайте.

5. Отправьте это все на сковороду и хорошо протушите около 5 минут, показе выпариться вся вода.

6. После добавьте муку и готовьте еще 5 минут.

7. Затем добавьте бульон, перемешайте и варите 20-25 минут.

8. Готовую смесь перетрите через сито или взбейте блендером, верните в сотейник, добавьте вино, перец, соль и доведите до кипения.

Готовый суп наилучше подавать горячим и с гренками.

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