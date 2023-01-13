Что такое задрипанная каша и как ее приготовить: старинный рецепт
Задранная каша, или простыми словами – засыпанная капуста – это старинное украинское блюдо, без которого когда-то не представляли настоящую свадьбу. Визитную карточку западной Украины готовят на праздники со шкварками, на каждый день – с брынзой.
Рецепт засыпанной капусты с пшеном был опубликован в одном из кулинарных каналов (Карпатские шкварки) в YouTube.
Ингредиенты:
- квашеная капуста – 1 кг
- пшено – 200 г
- вода – 1,6л
- лук – 1 шт
- яйцо – 1 шт
- сметана – 200 г
- мука – 2-3 ст. л.
- подбрюшина на шкварки – 500 г
- соль
Способ приготовления:
1. Порезать квашеную капусту на меньшие куски, чтобы в готовом блюде она не тянулась. Если капуста слишком кислая – ее лучше промыть в холодной воде.
2. Положить в кастрюлю капусту, залить водой и варить на слабом огне до готовности.
3. Тем временем подготовить пшено. Его нужно промыть в холодной воде, после чего залить крутым кипятком на 5 минут, чтобы блюдо не горчило.
4. На готовую капусту равномерно насыпать пшено, не перемешивать блюдо. Варить до готовности: примерно 25 минут для не очень кислой капусты, если кислая – дольше.
5. Взбить яйца до однородности, после чего налить в миску с мукой, добавив соль, воду и сметану. Перемешать до однородности.
6. Подбрюшину порезать на куски и пожарить шкварки до румяности.
7. Порезать лук соломкой и пожарить в этой же сковороде до золотистости.
8. Добавить к капусте лук, перемешать и готовить под крышкой 2 минуты.
9. Вылить заливку, перемешать и готовить на слабом огне 5 минут.
10. Подавать со шкварками.
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