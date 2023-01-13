Задранная каша, или простыми словами – засыпанная капуста – это старинное украинское блюдо, без которого когда-то не представляли настоящую свадьбу. Визитную карточку западной Украины готовят на праздники со шкварками, на каждый день – с брынзой.

Рецепт засыпанной капусты с пшеном был опубликован в одном из кулинарных каналов (Карпатские шкварки) в YouTube.

Ингредиенты:

квашеная капуста – 1 кг

пшено – 200 г

вода – 1,6л

лук – 1 шт

яйцо – 1 шт

сметана – 200 г

мука – 2-3 ст. л.

Видео дня

подбрюшина на шкварки – 500 г

соль

Способ приготовления:

1. Порезать квашеную капусту на меньшие куски, чтобы в готовом блюде она не тянулась. Если капуста слишком кислая – ее лучше промыть в холодной воде.

2. Положить в кастрюлю капусту, залить водой и варить на слабом огне до готовности.

3. Тем временем подготовить пшено. Его нужно промыть в холодной воде, после чего залить крутым кипятком на 5 минут, чтобы блюдо не горчило.

4. На готовую капусту равномерно насыпать пшено, не перемешивать блюдо. Варить до готовности: примерно 25 минут для не очень кислой капусты, если кислая – дольше.

5. Взбить яйца до однородности, после чего налить в миску с мукой, добавив соль, воду и сметану. Перемешать до однородности.

6. Подбрюшину порезать на куски и пожарить шкварки до румяности.

7. Порезать лук соломкой и пожарить в этой же сковороде до золотистости.

8. Добавить к капусте лук, перемешать и готовить под крышкой 2 минуты.

9. Вылить заливку, перемешать и готовить на слабом огне 5 минут.

10. Подавать со шкварками.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: