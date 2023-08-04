Элементарная кабачковая икра на сковороде с чесноком: как приготовить сезонную закуску
Кабачковая икра – это одна из самых простых сезонных закусок. И приготовить ее можно прямо на сковороде. Потом очень вкусно есть прямо на бутербродах – получается очень сытный перекус.
Идея приготовления быстрой кабачковой икры на сковороде опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Особую пикантность добавляет чеснок.
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 300 г моркови
- 300 г лука
- чеснок 3 зубца
- томатная паста – 70 г
- масло – 70 г
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- перец черный по вкусу
- уксус 9% – 1 ст.л.
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Чеснок и лук мелко нарезаем.
2. На сковороде разогреваем масло, добавляем чеснок и лук.
3. Перемешиваем и жарим несколько минут на умеренном огне.
4. Морковь натираем и добавляем в лук.
5. Перемешиваем и жарим 3-5 минут.
6. Кабачки чистим и нарезаем кубиками.
7. К луку с морковью добавляем пасту, перемешиваем и добавляем кабачки, перемешиваем.
8. Добавляем соль, сахар, специи, перемешиваем и тушим на небольшом огне около 30 минут, время от времени перемешиваем.
9. Затем икру взбиваем блендером до однородности, ставим на средний огонь, доводим до кипения, варим 3-4 минуты, добавляем уксус, перемешиваем и выключаем огонь.
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