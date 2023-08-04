Элементарная кабачковая икра на сковороде с чесноком: как приготовить сезонную закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Элементарная кабачковая икра на сковороде с чесноком: как приготовить сезонную закуску

Кабачковая икра – это одна из самых простых сезонных закусок. И приготовить ее можно прямо на сковороде. Потом очень вкусно есть прямо на бутербродах – получается очень сытный перекус.

Идея приготовления быстрой кабачковой икры на сковороде опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Особую пикантность добавляет чеснок.

Элементарная кабачковая икра на сковороде с чесноком: как приготовить сезонную закуску

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 300 г моркови
  • 300 г лука
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  • чеснок 3 зубца
  • томатная паста – 70 г
  • масло – 70 г
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • перец черный по вкусу
  • уксус 9% – 1 ст.л.
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Элементарная кабачковая икра на сковороде с чесноком: как приготовить сезонную закуску

1. Чеснок и лук мелко нарезаем.

2. На сковороде разогреваем масло, добавляем чеснок и лук.

Элементарная кабачковая икра на сковороде с чесноком: как приготовить сезонную закуску

3. Перемешиваем и жарим несколько минут на умеренном огне.

4. Морковь натираем и добавляем в лук.

Элементарная кабачковая икра на сковороде с чесноком: как приготовить сезонную закуску

5. Перемешиваем и жарим 3-5 минут.

6. Кабачки чистим и нарезаем кубиками.

Элементарная кабачковая икра на сковороде с чесноком: как приготовить сезонную закуску

7. К луку с морковью добавляем пасту, перемешиваем и добавляем кабачки, перемешиваем.

Элементарная кабачковая икра на сковороде с чесноком: как приготовить сезонную закуску

8. Добавляем соль, сахар, специи, перемешиваем и тушим на небольшом огне около 30 минут, время от времени перемешиваем.

Элементарная кабачковая икра на сковороде с чесноком: как приготовить сезонную закуску

9. Затем икру взбиваем блендером до однородности, ставим на средний огонь, доводим до кипения, варим 3-4 минуты, добавляем уксус, перемешиваем и выключаем огонь.

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