Кабачковая икра – это одна из самых простых сезонных закусок. И приготовить ее можно прямо на сковороде. Потом очень вкусно есть прямо на бутербродах – получается очень сытный перекус.

Идея приготовления быстрой кабачковой икры на сковороде опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Особую пикантность добавляет чеснок.

Ингредиенты:

1 кг кабачков

300 г моркови

300 г лука

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чеснок 3 зубца

томатная паста – 70 г

масло – 70 г

сахар – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

перец черный по вкусу

уксус 9% – 1 ст.л.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Чеснок и лук мелко нарезаем.

2. На сковороде разогреваем масло, добавляем чеснок и лук.

3. Перемешиваем и жарим несколько минут на умеренном огне.

4. Морковь натираем и добавляем в лук.

5. Перемешиваем и жарим 3-5 минут.

6. Кабачки чистим и нарезаем кубиками.

7. К луку с морковью добавляем пасту, перемешиваем и добавляем кабачки, перемешиваем.

8. Добавляем соль, сахар, специи, перемешиваем и тушим на небольшом огне около 30 минут, время от времени перемешиваем.

9. Затем икру взбиваем блендером до однородности, ставим на средний огонь, доводим до кипения, варим 3-4 минуты, добавляем уксус, перемешиваем и выключаем огонь.

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