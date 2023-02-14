Намазка – идеальный вариант легкой закуски. И готовится она очень быстро. Особенно, если для основания выбрать тунец. Его можно приобрести сразу в готовом виде, а затем добавить к остальным компонентам.

Идея приготовления вкусной намазки с тунцом опубликована на странице фудблогерки с ником diali_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

отварные яйца – 2 шт

консервированный тунец – 1 баночка

плавленый сыр – 2 шт.

майонез – 1 ст.л.

ржаные сухарики

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соль, перец

зеленый лучок

Способ приготовления:

1. В тарелку выложить предварительно отваренные и натертые яйца, натертый сыр.

2. С тунца слить жидкость и выложить в тарелку.

3. Добавляем майонез, соль, перец и перемешиваем.

4. Каждый сухарик смазать намазкой.

5. Выложить на тарелку и посыпать зеленым луком.

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