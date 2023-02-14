Элементарная намазка с тунцом: готовится 5 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
30
Элементарная намазка с тунцом: готовится 5 минут

Намазка – идеальный вариант легкой закуски. И готовится она очень быстро. Особенно, если для основания выбрать тунец. Его можно приобрести сразу в готовом виде, а затем добавить к остальным компонентам.

Идея приготовления вкусной намазки с тунцом опубликована на странице фудблогерки с ником diali_cooking в Instagram.

Элементарная намазка с тунцом: готовится 5 минут

Ингредиенты:

  • отварные яйца – 2 шт
  • консервированный тунец – 1 баночка
  • плавленый сыр – 2 шт.
  • майонез – 1 ст.л.
  • ржаные сухарики
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  • соль, перец
  • зеленый лучок

Способ приготовления:

Элементарная намазка с тунцом: готовится 5 минут

1. В тарелку выложить предварительно отваренные и натертые яйца, натертый сыр.

Элементарная намазка с тунцом: готовится 5 минут

2. С тунца слить жидкость и выложить в тарелку.

Элементарная намазка с тунцом: готовится 5 минут

3. Добавляем майонез, соль, перец и перемешиваем.

Элементарная намазка с тунцом: готовится 5 минут

4. Каждый сухарик смазать намазкой.

Элементарная намазка с тунцом: готовится 5 минут

5. Выложить на тарелку и посыпать зеленым луком.

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