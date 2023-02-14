Видео дня
Элементарная намазка с тунцом: готовится 5 минут
Намазка – идеальный вариант легкой закуски. И готовится она очень быстро. Особенно, если для основания выбрать тунец. Его можно приобрести сразу в готовом виде, а затем добавить к остальным компонентам.
Идея приготовления вкусной намазки с тунцом опубликована на странице фудблогерки с ником diali_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- отварные яйца – 2 шт
- консервированный тунец – 1 баночка
- плавленый сыр – 2 шт.
- майонез – 1 ст.л.
- ржаные сухарики
- соль, перец
- зеленый лучок
Способ приготовления:
1. В тарелку выложить предварительно отваренные и натертые яйца, натертый сыр.
2. С тунца слить жидкость и выложить в тарелку.
3. Добавляем майонез, соль, перец и перемешиваем.
4. Каждый сухарик смазать намазкой.
5. Выложить на тарелку и посыпать зеленым луком.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: