Фасоль в томате – это бюджетная закуска, которую хозяйки готовят на зиму. К тому же ее можно использовать в качестве дополнения к борщу, супу, добавлять в рагу. Такая фасоль готовится элементарно, ее даже не нужно стерилизовать.

Фудблогер Мария Михальченко (smakoluk.ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом консервированной фасоли в томате.

Ингредиенты:

белая сухая фасоль – 600 г

помидоры – 2,5 кг

соль – 50 г

сахар – 100 г

масло растительное – 50 мл

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перец – 1 ч. л.

уксус – 50 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно сухую фасоль заранее замочить в холодной воде и оставить в таком виде на ночь.

2. На этом этапе замоченную фасоль следует отварить почти до готовности.

3. Параллельно с этим нужно почистить томаты и превратить их в пюре с помощью блендера. Получившееся пюре перелить в кастрюлю, поставить на огонь, довести до кипения и варить без крышки 30 минут.

4. К пюре добавить отварную фасоль, соль, растительное масло и сахар. Варить еще 20 минут.

5. Добавить перец и уксус. Варить еще 15 минут без крышки.

6. Горячую фасоль разлить в стерильные банки и закатать стерильными крышками. Перевернуть вверх дном, укутать чем-нибудь теплым и оставить до полного охлаждения. Готово!

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