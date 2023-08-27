Фасоль в томате на зиму: как приготовить вкусную и бюджетную закуску

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Фасоль в томате на зиму: как приготовить вкусную и бюджетную закуску

Фасоль в томате – это бюджетная закуска, которую хозяйки готовят на зиму. К тому же ее можно использовать в качестве дополнения к борщу, супу, добавлять в рагу. Такая фасоль готовится элементарно, ее даже не нужно стерилизовать.

Фудблогер Мария Михальченко (smakoluk.ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом консервированной фасоли в томате.

Рецепт фасоли в томате на зиму без стерилизации

Ингредиенты:

  • белая сухая фасоль – 600 г
  • помидоры – 2,5 кг
  • соль – 50 г
  • сахар – 100 г
  • масло растительное – 50 мл
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  • перец – 1 ч. л.
  • уксус – 50 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно сухую фасоль заранее замочить в холодной воде и оставить в таком виде на ночь.

2. На этом этапе замоченную фасоль следует отварить почти до готовности.

Как приготовить фасоль на зиму

3. Параллельно с этим нужно почистить томаты и превратить их в пюре с помощью блендера. Получившееся пюре перелить в кастрюлю, поставить на огонь, довести до кипения и варить без крышки 30 минут.

4. К пюре добавить отварную фасоль, соль, растительное масло и сахар. Варить еще 20 минут.

5. Добавить перец и уксус. Варить еще 15 минут без крышки.

Фасоль в томатном соусе

6. Горячую фасоль разлить в стерильные банки и закатать стерильными крышками. Перевернуть вверх дном, укутать чем-нибудь теплым и оставить до полного охлаждения. Готово!

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