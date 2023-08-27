Фасоль в томате на зиму: как приготовить вкусную и бюджетную закуску
Фасоль в томате – это бюджетная закуска, которую хозяйки готовят на зиму. К тому же ее можно использовать в качестве дополнения к борщу, супу, добавлять в рагу. Такая фасоль готовится элементарно, ее даже не нужно стерилизовать.
Фудблогер Мария Михальченко (smakoluk.ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом консервированной фасоли в томате.
Ингредиенты:
- белая сухая фасоль – 600 г
- помидоры – 2,5 кг
- соль – 50 г
- сахар – 100 г
- масло растительное – 50 мл
- перец – 1 ч. л.
- уксус – 50 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно сухую фасоль заранее замочить в холодной воде и оставить в таком виде на ночь.
2. На этом этапе замоченную фасоль следует отварить почти до готовности.
3. Параллельно с этим нужно почистить томаты и превратить их в пюре с помощью блендера. Получившееся пюре перелить в кастрюлю, поставить на огонь, довести до кипения и варить без крышки 30 минут.
4. К пюре добавить отварную фасоль, соль, растительное масло и сахар. Варить еще 20 минут.
5. Добавить перец и уксус. Варить еще 15 минут без крышки.
6. Горячую фасоль разлить в стерильные банки и закатать стерильными крышками. Перевернуть вверх дном, укутать чем-нибудь теплым и оставить до полного охлаждения. Готово!
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