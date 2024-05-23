Кабачковая икра на сковороде: готовится с томатной пастой и морковью

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Кабачковая икра на сковороде: готовится с томатной пастой и морковью

Лето – сезон вкусных, бюджетных и полезных кабачков, которые можно использовать для приготовления оладий, рагу, а также кабачковой икры. Еще их можно консервировать, мариновать. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пикантной кабачковой икры, с томатной пастой и уксусом. 

Рецепт кабачковой икры
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Ингредиенты: 

  • кабачок – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • чеснок – 2 зуб. 
  • томатный соус – 2 ст. л. 
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль и перец – по вкусу
  • уксус – 1 ч. л. 

Способ приготовления: 

1. Обжарьте лук и морковь, добавьте томатный соус, перемешайте.

Ингредиенты для икры

2. Добавьте мелко нарезанный кабачок, чеснок и специи, перемешайте и тушите под крышкой до 30 минут. 

Приготовление икры

3. Готовые кабачки перекладываем в глубокую миску, блендеруем и добавляем уксус и можно есть. 

Готовая икра

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