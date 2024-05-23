Лето – сезон вкусных, бюджетных и полезных кабачков, которые можно использовать для приготовления оладий, рагу, а также кабачковой икры. Еще их можно консервировать, мариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пикантной кабачковой икры, с томатной пастой и уксусом.

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Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

томатный соус – 2 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

соль и перец – по вкусу

уксус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук и морковь, добавьте томатный соус, перемешайте.

2. Добавьте мелко нарезанный кабачок, чеснок и специи, перемешайте и тушите под крышкой до 30 минут.

3. Готовые кабачки перекладываем в глубокую миску, блендеруем и добавляем уксус и можно есть.

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