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Кабачковая икра на сковороде: готовится с томатной пастой и морковью
Лето – сезон вкусных, бюджетных и полезных кабачков, которые можно использовать для приготовления оладий, рагу, а также кабачковой икры. Еще их можно консервировать, мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пикантной кабачковой икры, с томатной пастой и уксусом.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- томатный соус – 2 ст. л.
- сахар – 1 ч. л.
- соль и перец – по вкусу
- уксус – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук и морковь, добавьте томатный соус, перемешайте.
2. Добавьте мелко нарезанный кабачок, чеснок и специи, перемешайте и тушите под крышкой до 30 минут.
3. Готовые кабачки перекладываем в глубокую миску, блендеруем и добавляем уксус и можно есть.
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