Кабачковая икра по ГОСТу без уксуса и стерилизации: самый удачный рецепт закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт вкусной кабачковой икры

Кабачковая икра – самая простая и бюджетная закуска, которую можно готовить с яблоками, перцем и морковью. Также ее часто готовят с майонезом, помидорами и острым перцем. 

Домашняя кабачковая икра

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной кабачковой икры с чесноком и томатной пастой, которая получится в меру острой. 

Кабачковая икра с чесноком 
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт. 
  • морковь – 2 шт. 
  • репчатый лук – 2 шт.
  • растительное масло – 2-3 ст.л;
  • чеснок – 1-2 зуб. 
  • томатная паста – 2-3 ст. л. 
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь и лук очистите, нарежьте кубиком. Морковь натрите на крупной терке и обжарьте овощи на сковороде до золотистого цвета, а затем на этом же масле обжарьте кабачки, нарезанные в произвольной форме.

Свежая морковь для приготовления блюда

2. Готовые овощи выложите в кастрюлю, залейте водой и тушите под крышкой 1 час, доливайте воду и помешивайте, чтобы овощи не пригорели.

Кабачки для приготовления икры 

3. Добавьте измельченный чеснок к овощам за 15 минут до готовности. После добавьте томатную пасту, специи и хорошо перемешайте.

Как правильно приготовить кабачковую икру

4. Готовую смесь перебейте блендером и можно есть, а также если вы хотите законсервировать, переложите икру в стерилизованные банки и законсервируйте. 

Кабачковая икра без уксуса и стерилизации

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