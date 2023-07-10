Кабачковая икра по ГОСТу без уксуса и стерилизации: самый удачный рецепт закуски на зиму
Кабачковая икра – самая простая и бюджетная закуска, которую можно готовить с яблоками, перцем и морковью. Также ее часто готовят с майонезом, помидорами и острым перцем.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной кабачковой икры с чесноком и томатной пастой, которая получится в меру острой.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- репчатый лук – 2 шт.
- растительное масло – 2-3 ст.л;
- чеснок – 1-2 зуб.
- томатная паста – 2-3 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь и лук очистите, нарежьте кубиком. Морковь натрите на крупной терке и обжарьте овощи на сковороде до золотистого цвета, а затем на этом же масле обжарьте кабачки, нарезанные в произвольной форме.
2. Готовые овощи выложите в кастрюлю, залейте водой и тушите под крышкой 1 час, доливайте воду и помешивайте, чтобы овощи не пригорели.
3. Добавьте измельченный чеснок к овощам за 15 минут до готовности. После добавьте томатную пасту, специи и хорошо перемешайте.
4. Готовую смесь перебейте блендером и можно есть, а также если вы хотите законсервировать, переложите икру в стерилизованные банки и законсервируйте.
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