Кабачковая икра – самая простая и бюджетная закуска, которую можно готовить с яблоками, перцем и морковью. Также ее часто готовят с майонезом, помидорами и острым перцем.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной кабачковой икры с чесноком и томатной пастой, которая получится в меру острой.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

морковь – 2 шт.

репчатый лук – 2 шт.

растительное масло – 2-3 ст.л;

чеснок – 1-2 зуб.

томатная паста – 2-3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь и лук очистите, нарежьте кубиком. Морковь натрите на крупной терке и обжарьте овощи на сковороде до золотистого цвета, а затем на этом же масле обжарьте кабачки, нарезанные в произвольной форме.

2. Готовые овощи выложите в кастрюлю, залейте водой и тушите под крышкой 1 час, доливайте воду и помешивайте, чтобы овощи не пригорели.

3. Добавьте измельченный чеснок к овощам за 15 минут до готовности. После добавьте томатную пасту, специи и хорошо перемешайте.

4. Готовую смесь перебейте блендером и можно есть, а также если вы хотите законсервировать, переложите икру в стерилизованные банки и законсервируйте.

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