Кабачковая икра с томатной пастой и без уксуса: рецепт вкусной закуски
Кабачковая икра – одна из самых вкусных и бюджетных закусок, которую можно готовить с томатной пастой, майонезом, специями, уксусом и яблоками. Если вы не любите острое, тогда лучше не добавлять уксус в блюдо.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной кабачковой икры с томатной пастой, которая готовится без уксуса и на сковороде.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 кг.
- Лук – 300 г
- Морковь – 300 г
- Томатная паста – 1,5 ст. л
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль, перец – по вкусу
- Масло
- Вода – 150 мл.
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте маленькими кубиками вместе с луком, морковь натрите на терку.
2. На сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте лук с морковью. Добавьте кабачки и залейте водой, посолите, поперчите. Накройте крышкой и тушите до мягкости, около 25 минут.
3. За 5 минут до окончания приготовления добавьте томатную пасту и чеснок, перемешайте и измельчите погружным блендером.
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