Кабачковая икра с томатной пастой и без уксуса: рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
204
Рецепт вкусной кабачковой икры с майонезом

Кабачковая икра – одна из самых вкусных и бюджетных закусок, которую можно готовить с томатной пастой, майонезом, специями, уксусом и яблоками. Если вы не любите острое, тогда лучше не добавлять уксус в блюдо.

Домашняя кабачковая икра

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной кабачковой икры с томатной пастой, которая готовится без уксуса и на сковороде.

Рецепт кабачковой икры
Видео дня

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 кг.
  • Лук – 300 г
  • Морковь – 300 г
  • Томатная паста – 1,5 ст. л
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло
  • Вода – 150 мл.

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте маленькими кубиками вместе с луком, морковь натрите на терку.

Жареные овощи для икры

2. На сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте лук с морковью. Добавьте кабачки и залейте водой, посолите, поперчите. Накройте крышкой и тушите до мягкости, около 25 минут.

Приготовление икры

3. За 5 минут до окончания приготовления добавьте томатную пасту и чеснок, перемешайте и измельчите погружным блендером.

Готовая кабачковая икра 

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты