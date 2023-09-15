Кабачковая икра – одна из самых вкусных и бюджетных закусок, которую можно готовить с томатной пастой, майонезом, специями, уксусом и яблоками. Если вы не любите острое, тогда лучше не добавлять уксус в блюдо.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной кабачковой икры с томатной пастой, которая готовится без уксуса и на сковороде.

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Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Лук – 300 г

Морковь – 300 г

Томатная паста – 1,5 ст. л

Чеснок – 3 зуб.

Соль, перец – по вкусу

Масло

Вода – 150 мл.

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте маленькими кубиками вместе с луком, морковь натрите на терку.

2. На сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте лук с морковью. Добавьте кабачки и залейте водой, посолите, поперчите. Накройте крышкой и тушите до мягкости, около 25 минут.

3. За 5 минут до окончания приготовления добавьте томатную пасту и чеснок, перемешайте и измельчите погружным блендером.

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