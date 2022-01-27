Торт с плавленым сыром: что приготовить из кабачков, кроме оладий
На вопрос, что приготовить из кабачков, обычно не возникает никаких идей, кроме кабачковых оладий. Несмотря на то, что они очень вкусные и легкие в приготовлении, немного разнообразия не помешает. Те же продукты можно приготовить совсем по-новому. Как результат, получится роскошный кабачковый торт, которым можно угощать даже гостей.
Рецепт кабачкового торта с плавленым сыром опубликован в кулинарном блоге katya_kulinariya в Instagram.
Ингредиенты:
кабачки – 2 шт
яйца – 2 шт
мука – 5 ст. л.
плавленый сыр – 2 шт
чеснок – 3 зубчика
майонез\сметана – 4 ст. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Натереть кабачки на терке. Добавить соль и перец. Перемешать.
2. Добавить яйца. Перемешать.
3. Насыпать муку. Перемешать до однородности.
4. Из полученного теста пожарить блины.
5. Для приготовления начинки натереть чеснок и сыр на терке.
6. Добавить майонез\сметану. Перемешать
7. Перемазать кабачковые блины начинкой. Собрать торт. Можно украсить по желанию.
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