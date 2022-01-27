Торт с плавленым сыром: что приготовить из кабачков, кроме оладий

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Торт с плавленым сыром: что приготовить из кабачков, кроме оладий

На вопрос, что приготовить из кабачков, обычно не возникает никаких идей, кроме кабачковых оладий. Несмотря на то, что они очень вкусные и легкие в приготовлении, немного разнообразия не помешает. Те же продукты можно приготовить совсем по-новому. Как результат, получится роскошный кабачковый торт, которым можно угощать даже гостей.

Рецепт кабачкового торта с плавленым сыром опубликован в кулинарном блоге katya_kulinariya в Instagram.

Кабачковый торт

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт

  • яйца – 2 шт

  • мука – 5 ст. л.

  • плавленый сыр – 2 шт

  • чеснок – 3 зубчика

  • майонез\сметана – 4 ст. л.

  • соль, перец

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Способ приготовления:

1. Натереть кабачки на терке. Добавить соль и перец. Перемешать.

Кабачок для блюда

2. Добавить яйца. Перемешать.

3. Насыпать муку. Перемешать до однородности.

4. Из полученного теста пожарить блины.

Приготовление блинов

5. Для приготовления начинки натереть чеснок и сыр на терке.

6. Добавить майонез\сметану. Перемешать

Приготовление начинки

7. Перемазать кабачковые блины начинкой. Собрать торт. Можно украсить по желанию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить кабачковые чебуреки на скорую руку.

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