Как быстро и вкусно засолить красную рыбу: есть можно на следующий день

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
834
Как быстро и вкусно засолить красную рыбу: есть можно на следующий день

Красную рыбу очень легко засолить в домашних условиях даже за сутки. Для этого достаточно использовать обычную соль и сахар, а для яркого вкуса добавить лимонный сок или цедру, зелень и корицу.

Фудблогер Юлия с ником juli_co.ok на своей странице в Instagram поделилась рецептом малосольного лосося в домашних условиях.

Как засолить лосось дома

Ингредиенты:

  • лосось – 400 г
  • соль – 1 ст. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • корица на кончике ножа
  • лимонный сок

Способ приготовления:

Видео дня

1. В миске смешать соль, сахар и щепотку корицы. Перемешать.

Как засолить красную рыбу на бутерброды

2. Полученной смесью смазать рыбу со всех сторон. По желанию можно добавить цедру или сок лимона.

Как засолить красную рыбу с корицей и лимоном

3. Рыбу со специями завернуть в пищевую пленку и положить в контейнер. Оставить в холодильнике на сутки. Когда пройдет отведенное время, можно есть. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты