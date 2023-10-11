Красную рыбу очень легко засолить в домашних условиях даже за сутки. Для этого достаточно использовать обычную соль и сахар, а для яркого вкуса добавить лимонный сок или цедру, зелень и корицу.

Фудблогер Юлия с ником juli_co.ok на своей странице в Instagram поделилась рецептом малосольного лосося в домашних условиях.

Ингредиенты:

лосось – 400 г

соль – 1 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

корица на кончике ножа

лимонный сок

Способ приготовления:

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1. В миске смешать соль, сахар и щепотку корицы. Перемешать.

2. Полученной смесью смазать рыбу со всех сторон. По желанию можно добавить цедру или сок лимона.

3. Рыбу со специями завернуть в пищевую пленку и положить в контейнер. Оставить в холодильнике на сутки. Когда пройдет отведенное время, можно есть. Приятного аппетита!

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