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Как быстро и вкусно засолить красную рыбу: есть можно на следующий день
Красную рыбу очень легко засолить в домашних условиях даже за сутки. Для этого достаточно использовать обычную соль и сахар, а для яркого вкуса добавить лимонный сок или цедру, зелень и корицу.
Фудблогер Юлия с ником juli_co.ok на своей странице в Instagram поделилась рецептом малосольного лосося в домашних условиях.
Ингредиенты:
- лосось – 400 г
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
- корица на кончике ножа
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. В миске смешать соль, сахар и щепотку корицы. Перемешать.
2. Полученной смесью смазать рыбу со всех сторон. По желанию можно добавить цедру или сок лимона.
3. Рыбу со специями завернуть в пищевую пленку и положить в контейнер. Оставить в холодильнике на сутки. Когда пройдет отведенное время, можно есть. Приятного аппетита!
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