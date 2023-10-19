Как паляница: рецепт бюджетных коржиков на воде для перекуса
Коржики на воде – это сытное блюдо, которое станет альтернативой хлебу и булкам. С виду они чем-то напоминают украинскую паляницу. В их основе – простое тесто на воде без дрожжей. К тому же коржики даже не нужно выпекать.
Фудблогер Евгения Холодкова (kholodkova_gotue) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных коржиков на воде.
Ингредиенты:
- вода – 1 ст.
- соль – 1 ч. л.
- сода – 1 ч. л.
- уксус для гасения соды
- мука – 350-400 г
Способ приготовления:
1. В воду насыпать соль, потушить туда соду уксусом. Все тщательно перемешать.
2. В полученную жидкость насыпать просеянную муку (350 г). Остальную муку добавлять постепенно, вымешивая тесто. В готовом виде оно не должно прилипать к рукам. Положить его в миску, накрыть полотенцем и оставить на 5-10 минут.
3. Готовое тесто раскатать в колбаску и разделить на 6 одинаковых частей.
4. Каждый кусок теста раскатать в тонкий круг. Обжарить на сухой сковороде под крышкой при среднем огне с обеих сторон. Приятного аппетита!
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