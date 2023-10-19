Коржики на воде – это сытное блюдо, которое станет альтернативой хлебу и булкам. С виду они чем-то напоминают украинскую паляницу. В их основе – простое тесто на воде без дрожжей. К тому же коржики даже не нужно выпекать.

Фудблогер Евгения Холодкова (kholodkova_gotue) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных коржиков на воде.

Ингредиенты:

вода – 1 ст.

соль – 1 ч. л.

сода – 1 ч. л.

уксус для гасения соды

мука – 350-400 г

Способ приготовления:

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1. В воду насыпать соль, потушить туда соду уксусом. Все тщательно перемешать.

2. В полученную жидкость насыпать просеянную муку (350 г). Остальную муку добавлять постепенно, вымешивая тесто. В готовом виде оно не должно прилипать к рукам. Положить его в миску, накрыть полотенцем и оставить на 5-10 минут.

3. Готовое тесто раскатать в колбаску и разделить на 6 одинаковых частей.

4. Каждый кусок теста раскатать в тонкий круг. Обжарить на сухой сковороде под крышкой при среднем огне с обеих сторон. Приятного аппетита!

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