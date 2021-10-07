Как правильно приготовить рапаны: шеф-повара поделились рецептами
Пожалуй, не существует тех, кому в детстве не привозили морской сувенир, как ракушку рапана. Ее же потом обожали прикладывать к уху и слушать шум моря. К тому же, сами рапаны считаются визитной карточкой Черного моря, из которых можно приготовить настоящие деликатесы. Поэтому, любителям морепродуктов посвящается.
Редакция FoodOboz подготовила 2 рецепта приготовления рапанов от известных шеф-поваров. (Для того, чтобы посмотреть видео просскрольте новость до конца).
Рапаны по-венециански от Марко Черветти
Ингредиенты:
Свежие рапаны – 400 г
Петрушка – 3 г
Чеснок – 3 зубчика
Оливковое масло – 50 мл
Томатный сок или паста – 350 мл
Белое вино – 150 мл
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Раздавить чеснок. Обжарить на сковороде.
Добавить к нему рапаны. После чего – налить вино.
Налить томатный сок или пасту, когда вино полностью испарится.
Уменьшить огонь и посолить. Тушить еще примерно час.
При подаче посыпать измельченной петрушкой и полить оливковым маслом.
Рапаны от Сергея Поканевича
Ингредиенты:
Рапаны – 350 г
Шампиньоны – 300 г
Сыр твердый – 70 г
Чеснок – 1 зубчик
Сливки – 50 мл
Масло растительное – 20 г
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Шампиньоны порезать слайсами.
Рапаны порезать маленькими кусочками.
Обжарить грибы почти до готовности. Затем добавить к ним рапаны. Жарить еще минуту.
Налить сливки.
Когда блюдо начнет кипеть нужно посолить и поперчить. Перемешать.
Посыпать тертым сыром и тертым чесноком.
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