Как правильно приготовить рапаны: шеф-повара поделились рецептами

Пожалуй, не существует тех, кому в детстве не привозили морской сувенир, как ракушку рапана. Ее же потом обожали прикладывать к уху и слушать шум моря. К тому же, сами рапаны считаются визитной карточкой Черного моря, из которых можно приготовить настоящие деликатесы. Поэтому, любителям морепродуктов посвящается.

Редакция FoodOboz подготовила 2 рецепта приготовления рапанов от известных шеф-поваров. (Для того, чтобы посмотреть видео просскрольте новость до конца).

Рапаны по-венециански от Марко Черветти

Ингредиенты:

Свежие рапаны – 400 г

Петрушка – 3 г

Чеснок – 3 зубчика

Оливковое масло – 50 мл

Томатный сок или паста – 350 мл

Белое вино – 150 мл

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Раздавить чеснок. Обжарить на сковороде. Добавить к нему рапаны. После чего – налить вино. Налить томатный сок или пасту, когда вино полностью испарится. Уменьшить огонь и посолить. Тушить еще примерно час. При подаче посыпать измельченной петрушкой и полить оливковым маслом.

Рапаны от Сергея Поканевича

Ингредиенты:

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Рапаны – 350 г

Шампиньоны – 300 г

Сыр твердый – 70 г

Чеснок – 1 зубчик

Сливки – 50 мл

Масло растительное – 20 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Шампиньоны порезать слайсами. Рапаны порезать маленькими кусочками. Обжарить грибы почти до готовности. Затем добавить к ним рапаны. Жарить еще минуту. Налить сливки. Когда блюдо начнет кипеть нужно посолить и поперчить. Перемешать. Посыпать тертым сыром и тертым чесноком.

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