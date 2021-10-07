Как правильно приготовить рапаны: шеф-повара поделились рецептами

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как правильно приготовить рапаны: шеф-повара поделились рецептами

Пожалуй, не существует тех, кому в детстве не привозили морской сувенир, как ракушку рапана. Ее же потом обожали прикладывать к уху и слушать шум моря. К тому же, сами рапаны считаются визитной карточкой Черного моря, из которых можно приготовить настоящие деликатесы. Поэтому, любителям морепродуктов посвящается.

Редакция FoodOboz подготовила 2 рецепта приготовления рапанов от известных шеф-поваров. (Для того, чтобы посмотреть видео просскрольте новость до конца).

Рапаны по-венециански от Марко Черветти

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Раздавить чеснок. Обжарить на сковороде.

  2. Добавить к нему рапаны. После чего – налить вино.

  3. Налить томатный сок или пасту, когда вино полностью испарится.

  4. Уменьшить огонь и посолить. Тушить еще примерно час.

  5. При подаче посыпать измельченной петрушкой и полить оливковым маслом.

Рапаны от Сергея Поканевича

Ингредиенты:

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Способ приготовления:

  1. Шампиньоны порезать слайсами.

  2. Рапаны порезать маленькими кусочками.

  3. Обжарить грибы почти до готовности. Затем добавить к ним рапаны. Жарить еще минуту.

  4. Налить сливки.

  5. Когда блюдо начнет кипеть нужно посолить и поперчить. Перемешать.

  6. Посыпать тертым сыром и тертым чесноком.

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