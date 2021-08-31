Как правильно сварить домашний томат: 4 секрета

Лето – прекрасная пора для зимних заготовок, ведь именно сейчас так много полезных овощей и фруктов из которых можно сделать вкуснейшие блюда. Например, вы с легкостью сможете приготовить дома разные соусы, маринованные помидоры, ароматные джемы, хрустящие огурцы.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусного, домашнего томата, который будет лучше, чем магазинный, а самое главное – намного полезнее.

Для начала отметим, чтобы томат получился действительно удачным, нужно придерживаться некоторых правил, а именно:

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Выбирайте только целые, не поврежденные помидоры, обязательно спелые. Не жалейте специй и чеснока, так томат будет иметь очень приятный аромат и вкус. Растительное масло должно быть обязательно в нем. Перед тем, как законсервировать его – хорошо проварите и простерелизуйте банки, чтобы он не "взорвался".

Рецепт пряного томата на зиму

Ингредиенты:

помидоры – 5 кг

соль – 1,5 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

чеснок – 5 зуб.

растительное масло – 150 мл

лавровый лист – 5 шт.

черный перец горошком – 10-15 шт.

Способ приготовления:

Помойте хорошо помидоры, порежьте пополам, пропустите через мясорубку. Вылейте готовую томатную смесь в сотейник, добавьте измельченный чеснок, растительное масло, соль, сахар, перец, доведите до кипения и после варите еще 30 минут, обязательно постянно помешивайте, чтоб соус не пригорел. В самом конце добавьте лавровый лист буквально на 2-3 минуты и достаньте, чтобы томат не горчил. Разлейте готовый соус в стерильные банки и сразу законсервируйте. Обязательно переверните банки вверх дном, укутайте в теплое полотенце или плед, когда полностью остынут – вынесите в темное, прохладное место.

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