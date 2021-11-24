Как правильно сварить рис для голубцов: секрет идеального блюда

Какое застолье или праздник без голубцов? Это блюдо, которое станет украшением стола и может даже превзойти большинство других блюд. Самое главное в голубцах – рис, поэтому важно уделить особое внимание его приготовлению и не переварить.

Фудблогер Оксана Миронюк поделилась рецептом голубцов и рассказала, как правильно приготовить для них рис. Опубликовано в Instagram.

По словам эксперта, рис следует варить на слабом огне и не доводить при этом до готовности. Иначе в голубцах он превратится в клейкую кашу. Также, в процессе приготовления не следует солить и мешать крупу.

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Для приготовления голубцов понадобятся следующие ингредиенты:

Капуста – 1 шт

Рис – 2 ст.

Лук – 3 шт

Морковь – 3 шт

Томатная паста – 3 ст. л.

Сметана – 2 ст. л.

Фарш – 1 кг

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Головку капусты отварить в кипящей воде. На 6 л воды следует прибавить 1 ст. л. соли и 4 ст. л. уксуса. Это нужно для того, чтобы листья хорошо отходили от капусты.

2. Отварить рис.

3. Нарезать лук и натереть морковь.

4. Пожарить сначала лук, затем добавить морковь и жарить еще 5 минут.

5. Добавить томатную пасту и сметану. Посолить и поперчить.

6. Фарш смешать с рисом и большей частью зажарки. Заправить специями.

7. Сформировать голубцы.

8. К оставшейся зажарке добавить немного воды и потушить еще несколько минут.

9. Выложить голубцы в форму для выпечки. Полить их массой и поставить в духовку.

10. Выпекать сначала при высокой температуре. Когда голубцы закипят, то убавить огонь и тушить еще 2-3 часа.

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