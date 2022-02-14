Как приготовить домашние хрустящие крекеры: простой рецепт от шеф-повара
Крекеры – вкусный снек, который очень удобно взять на перекус или просто есть с любимым напитком и смотреть фильм. И если вы всегда покупали такую еду в магазинах – теперь сможете приготовить самостоятельно. В рецепте никаких консервантов, красителей и усилителей вкуса – только натуральные ингредиенты.
Идеей приготовления поделился шеф повар из Одессы Валерий Пономарь (ponomar_valeriy) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
сливочное масло – 100 г
яйца – 1 шт (желток)
мука – 100 г
сыр – 100 г
соль – 2 щепотки
черный перец
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты взбить в блендере, полученную массу отправить в холодильник на 30 минут.
2. Масло перед приготовлением лучше положить при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким.
3. После холодильника еще раз помять тесто для эластичности и раскатать толщиной 1-2 мм.
4. Выпекать в духовке 8-10 минут при температуре 180 градусов. Но нужно учитывать то, что духовки разные.
5. Сыр лучше использовать сливочный или топленое молоко.
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