Как приготовить домашние хрустящие крекеры: простой рецепт от шеф-повара

Крекеры – вкусный снек, который очень удобно взять на перекус или просто есть с любимым напитком и смотреть фильм. И если вы всегда покупали такую еду в магазинах – теперь сможете приготовить самостоятельно. В рецепте никаких консервантов, красителей и усилителей вкуса – только натуральные ингредиенты.

Идеей приготовления поделился шеф повар из Одессы Валерий Пономарь (ponomar_valeriy) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г

яйца – 1 шт (желток)

мука – 100 г

сыр – 100 г

соль – 2 щепотки

черный перец

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты взбить в блендере, полученную массу отправить в холодильник на 30 минут.

2. Масло перед приготовлением лучше положить при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким.

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3. После холодильника еще раз помять тесто для эластичности и раскатать толщиной 1-2 мм.

4. Выпекать в духовке 8-10 минут при температуре 180 градусов. Но нужно учитывать то, что духовки разные.

5. Сыр лучше использовать сливочный или топленое молоко.

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