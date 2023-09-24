Лисички – это одни из первых грибов, которые появляются осенью. Их очень вкусно добавлять в суп, делать соусы, но самый универсальный рецепт – это тушеные лисички в сметане или сливках. Блюдо напоминает классическую подливку, которая идеально сочетается с картофелем.

В одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram был опубликован рецепт грибов лисичек в сметане.

Ингредиенты:

лисички – 800 г

лук – 1 шт

сливки – 50 мл

чеснок – 1-2 зубчика

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить грибы, промыть их и замочить в воде на 15 минут.

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2. Тем временем измельчить лук и обжарить его на растительном масле до легкого золотистого цвета.

3. Добавить к луку грибы, посолить и тушить до готовности, постоянно помешивая.

4. Когда грибы будут готовы, налить сливки и выжать чеснок, добавить перец. Перемешать и готовить к появлению первых пузырьков, затем можно снимать с огня. Приятного аппетита!

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