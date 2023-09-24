Как приготовить грибы лисички в сливках: идеально к картофелю
Лисички – это одни из первых грибов, которые появляются осенью. Их очень вкусно добавлять в суп, делать соусы, но самый универсальный рецепт – это тушеные лисички в сметане или сливках. Блюдо напоминает классическую подливку, которая идеально сочетается с картофелем.
В одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram был опубликован рецепт грибов лисичек в сметане.
Ингредиенты:
- лисички – 800 г
- лук – 1 шт
- сливки – 50 мл
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить грибы, промыть их и замочить в воде на 15 минут.
2. Тем временем измельчить лук и обжарить его на растительном масле до легкого золотистого цвета.
3. Добавить к луку грибы, посолить и тушить до готовности, постоянно помешивая.
4. Когда грибы будут готовы, налить сливки и выжать чеснок, добавить перец. Перемешать и готовить к появлению первых пузырьков, затем можно снимать с огня. Приятного аппетита!
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