Как приготовить идеальную подливу без мяса: к котлетам, отбивным и каше

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
8,7 т.
Как приготовить идеальную подливу без мяса: к котлетам, отбивным и каше

Ни для кого не секрет, что подлива – это универальное и великолепное дополнение ко многим блюдам: кашам, макаронам, картофельному пюре. Чаще всего подливу готовят с мясом или грибами, но если таких нет под рукой, то можно обойтись и без этих продуктов. В таком случае понадобится сметана и томатная паста, в сочетании которых получается наваристая томатная подлива.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной подливки без мяса.

Рецепт подливки без мяса

Ингредиенты:

  • масло сливочное – 20 г

  • мука – 2 ст. л.

  • томатный пояс – 1 ст. л.

  • вода – 400-500 мл

  • сметана – 1 ст. л.

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  • соль – 1\2 ч. л.

  • перец, паприка, сушеные травы

Подлива с томатной пастой и сметаной

Способ приготовления:

1. Растопить масло на сковороде.

2. Добавить муку. Готовить к однородности, помешивая.

Приготовление подливки

3. Добавить томатную пасту, перемешать.

4. Налить воду, перемешать.

5. Добавить специи, перемешать. Довести до кипения, после чего готовить до загустения.

Густая томатная подлива к кашам и котлетам

6. Добавить сметану и довести до кипения.

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