Как приготовить идеальную подливу без мяса: к котлетам, отбивным и каше
Ни для кого не секрет, что подлива – это универальное и великолепное дополнение ко многим блюдам: кашам, макаронам, картофельному пюре. Чаще всего подливу готовят с мясом или грибами, но если таких нет под рукой, то можно обойтись и без этих продуктов. В таком случае понадобится сметана и томатная паста, в сочетании которых получается наваристая томатная подлива.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной подливки без мяса.
Ингредиенты:
масло сливочное – 20 г
мука – 2 ст. л.
томатный пояс – 1 ст. л.
вода – 400-500 мл
сметана – 1 ст. л.
соль – 1\2 ч. л.
перец, паприка, сушеные травы
Способ приготовления:
1. Растопить масло на сковороде.
2. Добавить муку. Готовить к однородности, помешивая.
3. Добавить томатную пасту, перемешать.
4. Налить воду, перемешать.
5. Добавить специи, перемешать. Довести до кипения, после чего готовить до загустения.
6. Добавить сметану и довести до кипения.
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