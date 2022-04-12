Ни для кого не секрет, что подлива – это универальное и великолепное дополнение ко многим блюдам: кашам, макаронам, картофельному пюре. Чаще всего подливу готовят с мясом или грибами, но если таких нет под рукой, то можно обойтись и без этих продуктов. В таком случае понадобится сметана и томатная паста, в сочетании которых получается наваристая томатная подлива.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной подливки без мяса.

Ингредиенты:

масло сливочное – 20 г

мука – 2 ст. л.

томатный пояс – 1 ст. л.

вода – 400-500 мл

сметана – 1 ст. л.

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соль – 1\2 ч. л.

перец, паприка, сушеные травы

Способ приготовления:

1. Растопить масло на сковороде.

2. Добавить муку. Готовить к однородности, помешивая.

3. Добавить томатную пасту, перемешать.

4. Налить воду, перемешать.

5. Добавить специи, перемешать. Довести до кипения, после чего готовить до загустения.

6. Добавить сметану и довести до кипения.

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