Как приготовить казацкий кулеш с мясом: самый простой рецепт
Кулеш – это старинное украинское блюдо, которое традиционно готовят с пшеном, мясом или грибами и овощами. Он получается очень вкусный, сытный и быстро готовится – то, что нужно для обеда.
Фудблогер Ирина с ником ira.savraz на своей странице в Instagram поделилась рецептом кулеша с беконом и копченой курицей.
Ингредиенты:
- вода – 2 л
- пшено – 400 г
- бекон – 200 г
- курица копченая – 250 г
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- соль, специи
- зелень
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налить воду, подсолить и довести до кипения. Сразу, как закипит, насыпать промытое пшено. Варить 15-20 минут, постоянно снимая образующуюся пенку.
2. Тем временем нарезать бекон и порезать курицу, измельчить лук и натереть морковь на терке. Пассировать все вместе до мягкости и готовности овощей.
3. Готовую зажарку добавить к пшену, а также добавить специи. Тушить 15-20 минут.
4. В конце добавить к блюду зелень, а при подаче полить растопленным сливочным маслом.
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