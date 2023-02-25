Кулеш – это старинное украинское блюдо, которое традиционно готовят с пшеном, мясом или грибами и овощами. Он получается очень вкусный, сытный и быстро готовится – то, что нужно для обеда.

Фудблогер Ирина с ником ira.savraz на своей странице в Instagram поделилась рецептом кулеша с беконом и копченой курицей.

Ингредиенты:

вода – 2 л

пшено – 400 г

бекон – 200 г

курица копченая – 250 г

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

соль, специи

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зелень

сливочное масло

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налить воду, подсолить и довести до кипения. Сразу, как закипит, насыпать промытое пшено. Варить 15-20 минут, постоянно снимая образующуюся пенку.

2. Тем временем нарезать бекон и порезать курицу, измельчить лук и натереть морковь на терке. Пассировать все вместе до мягкости и готовности овощей.

3. Готовую зажарку добавить к пшену, а также добавить специи. Тушить 15-20 минут.

4. В конце добавить к блюду зелень, а при подаче полить растопленным сливочным маслом.

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