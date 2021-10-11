Как приготовить печень, чтобы она была мягкой: советы профессионалов

Жесткая, горькая и неприятная – пожалуй, в большинства печень вызывает именно такие ассоциации еще с детства. Но ничего, потерпеть можно, потому что мамы всегда говорили, что это блюдо является чрезвычайно полезным. И это несомненно правда. Но стоит отметить и то, что зная некоторые хитрости и тонкости, вполне реально приготовить нежную и сочную печень.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить мягкую печень, рецептами которой поделились фудблогеры. (Для того, чтобы посмотреть видео проскролльте новость до конца).

Печень по рецепту Ольги Бакоцкой, которым она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Свиная печень – 1 кг

Лук – 3 шт

Сода – 1 ч. л

Соль – 1 ч. л

Сахар – 1 ч. л

Способ приготовления:

Порезать печень средними кусками. Порезать лук полукольцами. Обжарить его до золотистой корочки. В печень добавить сахар, соль и соду. Тщательно перемешать. Готовый лук снять с огня, посолить и поперчить. Обжарить печень с обеих сторон. Готовую печень оставить с луком настояться.

Печень по рецепту кулинарного Youtube-канала "Тиана готовить просто"

Видео дня

Ингредиенты:

Свиная печень – 500 г

Лук – 3 шт

Морковь – 1 шт

Сметана – 100 мл

Молоко

Вода – 200 мл

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Печень предварительно замочить в молоке на всю ночь. (Это нужно для того, чтобы вышла вся горечь). Порезать ее средними кусками. Отбить каждый кусок с обеих сторон. Поперчить и посолить их. Порезать лук полукольцами. Морковь натереть на терке. Каждый кусок печени обкатать в муке и обжарить на хорошо разогретой сковороде. Готовую печень переложить в кастрюлю, в которой она будет тушиться. Обжарить лук с морковью. Добавить к печени. Насыпать соль и перец. Вылить сметану и воду. Перемешать. Тушить на слабом огне 25 минут.

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