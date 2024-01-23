Как вкусно засолить салаку в домашних условиях: рецепт вкусной и бюджетной рыбы

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно засолить салаку в домашних условиях: рецепт вкусной и бюджетной рыбы

Салака идеально подойдет для приготовления вкусных и полезных бутербродов, намазок. Ее можно вкусно солить, со специями и зеленью, перед этим ее нужно правильно почистить, удалив все внутренности и головы. 

Вкусные бутерброды с салакой и зеленью

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом маринованной салаки с острым перцем, маслом и зеленью. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • Салака – 400 г
  • Острый перец – 1/2 шт.
  • Чеснок – 4-5 зуб. 
  • Петрушка пучок – 1,5 ст. л. 
  • Соль – 1 ч. л. 
  • Сок лимона – 1/2 шт. 
  • Оливковое масло – 150 мл (первый отжим)

Способ приготовления: 

1. Рыбу очистите от внутренностей, удалите голову и позвоночник, удобнее очищать ножницами, таким образом не повреждаем продукт. Также удаляем черную пленку.

Рыба для засолки

2. Перец, чеснок и петрушку перетрите с солью и соком лимона, чтобы получить максимальный аромат и вкус.

Соус для блюда

3. Смешайте с оливковым маслом и выложите очищенную рыбу в полученный маринад, рыба должна быть покрыта маслом, можно также использовать любую баночку. Маринуйте в холодильнике минимум 4 часа, лучше всего оставить на ночь.

Приготовление рыбы

Подавайте рыбу с черным хлебом, присыпав зеленью!

Бутерброды с маринованной салакой

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