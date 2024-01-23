Салака идеально подойдет для приготовления вкусных и полезных бутербродов, намазок. Ее можно вкусно солить, со специями и зеленью, перед этим ее нужно правильно почистить, удалив все внутренности и головы.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом маринованной салаки с острым перцем, маслом и зеленью.

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Ингредиенты:

Салака – 400 г

Острый перец – 1/2 шт.

Чеснок – 4-5 зуб.

Петрушка пучок – 1,5 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Сок лимона – 1/2 шт.

Оливковое масло – 150 мл (первый отжим)

Способ приготовления:

1. Рыбу очистите от внутренностей, удалите голову и позвоночник, удобнее очищать ножницами, таким образом не повреждаем продукт. Также удаляем черную пленку.

2. Перец, чеснок и петрушку перетрите с солью и соком лимона, чтобы получить максимальный аромат и вкус.

3. Смешайте с оливковым маслом и выложите очищенную рыбу в полученный маринад, рыба должна быть покрыта маслом, можно также использовать любую баночку. Маринуйте в холодильнике минимум 4 часа, лучше всего оставить на ночь.

Подавайте рыбу с черным хлебом, присыпав зеленью!

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