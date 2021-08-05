Как законсервировать помидоры черри: 2 необычных способа

Помидоры черри – очень вкусные и полезные овощи, в которых много полезных микроэлементов и витаминов, которые так необходимы для организма. Их можно и нужно добавлять в салаты, так как они более слаще и нежнее, чем обычные помидоры, а также их можно очень вкусно консервировать.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусных помидоров черри на зиму, которые готовятся просто элементарно.

1. Помидоры черри с укропом и чесноком

Ингредиенты:

Помидоры черри – 300 г

Вода очищенная – 2 л

Соль – 3 ст. л.

Сахар – 4 ст. л.

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Уксус 6% – 3 ст. л.

Чеснок – 1 головка

Зонтики укропа – 5 шт.

Лавровый лист – 1-2 шт.

Перец душистый – 5 шт.

Способ приготовления:

Помойте помидоры, удалите плодоножки, вокруг этого места сделайте проколы зубочисткой, чтобы помидоры не потрескались при консервации. Почистите чеснок, порежьте пополам. На дно стерильных банок выложите зонтики укропа, чеснок, душистый перец, лавровый лист и помидоры. Маринад: воду вскипятите, добавьте сахар, соль, доводите до кипения, выключите и добавьте уксус, перемешайте. Сразу залейте помидоры и законсервируйте. Банки переверните вверх дном, обязательно укутайте теплым полотенцем или одеялом, так оставьте до полного остывания. После – перенесите банки в темное, прохладное место.

2. Помидоры черри с морковью и гвоздикой

Ингредиенты:

Помидоры черри – 700 г

Вода очищенная – 2 л

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 4-5 зуб.

Гвоздика – 2-3 шт.

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Уксус – 1 ст. л.

Перец горошек – 6-7 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Способ приготовления:

Хорошо помойте помидоры, удалите плодоножки, обязательно сделайте проколы, чтобы помидоры не потрескались. Заранее простерелизуйте банки любым удобным способом, на дно каждой положите чеснок, гвоздику, перец горошек, порезанную морковь, лук кольцами, лавровый лист и помидоры. Маринад: в кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, доводите до кипения, выключите огонь и добавьте уксус. Горячий маринад налейте в банки и быстро законсервируйте. Банки переверните вверх дном, обязательно накройте теплым полотенцем или одеялом. Когда они полностью остынут – перенесите в прохладное, темное место.

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