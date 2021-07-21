Как вкусно засолить помидоры на зиму: 3 наилучших способа

Лето – время не только полезных ягод, фруктов и овощей, но еще и самое время заготовок на зиму, которые через пару месяцев порадуют вас своим вкусом, если вы их правильно приготовите. Важно знать, что есть большая разница между консервированными и солеными овощами.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам 3 лучших способа засолки помидоров на зиму так, чтобы они были вкусными, не водянистыми и сочными.

1. Соленые помидоры с зеленью, чесноком, корнем хрена и зернами горчицы

Ингредиенты

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помидоры – 2 кг

вода – 1 л

чеснок – 5-6 зуб.

горчица в зернах – 1-2 ч. л.

смородиновые листья, но можно и веточки – 2-4 шт.

соль – 3 ст. л.

корень хрена – 1 шт.

петрушка – 1 пучок

зонтики укропа – 2 шт.

Способ приготовления:

Банки заранее простерилизуйте любым удобным для вас способом. На дно каждой выложите смородиновые листья или веточки, по 1 зонтику укропа, петрушку. Нарежьте крупно чеснок, корень хрена и также и добавьте в банку. Затем – выложите помидоры. Маринад: в холодной воде растворите соль, перемешайте тщательно и залейте им помидоры. Сверху положите еще листья смородины, петрушку и укроп. Всыпьте горчицу и добавьте рассол так, чтобы он дошел до самого верха. Закройте банки капроновыми крышками и поставьте в прохладное место.

2. Соленые помидоры, нашпигованные чесноком

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг

вода – 1 л

большая горсть чеснока – 10-12 шт.

соль – 2 ст. л.

сахар – 6 ст. л.

Способ приготовления:

Помойте и осушите помидоры. Хорошо вскипятите воду, добавьте сахар, соль, перемешайте, чтобы эти два ингредиента полностью растворились, снимите с огня и дайте полностью маринаду остыть. Из помидоров аккуратно удалите плодоножку, разрежьте чеснок на несколько частей и хорошо нашпигуйте ними помидоры. Выложите их в заранее простерилезованные банки, залейте остывшим рассолом и накройте капроновыми крышками. Обязательно перенесите в прохладное, темное место.

3. Соленые помидоры с чесноком и острым перцем

Ингредиенты:

вода – 1 л

помидоры – 2 кг

острый перец – 2-3 шт.

чеснок – 6 зуб.

соль – 2 ст. л.

душистый перец – 5 шт.

​​​​​​​черный перец – 20 шт.

листья хрена – 2 шт.

зонтики укропа – 2-3 шт.

петрушка – несколько веточек

Способ приготовления:

Простерилезуйте банки любым удобным для вас способом, на дно выложите чеснок, листья хрена, перец двух видов, укроп. Далее – выложите помидоры до средины банки. Помойте острый перец и просто поставьте его в банку, добавьте петрушку, оставшийся чеснок, укроп и лавровый лист. Маринад: растопите соль в холодной воде, тщательно перемешайте и залейте сразу им банки.

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