Как вкусно засолить помидоры на зиму: 3 наилучших способа
Лето – время не только полезных ягод, фруктов и овощей, но еще и самое время заготовок на зиму, которые через пару месяцев порадуют вас своим вкусом, если вы их правильно приготовите. Важно знать, что есть большая разница между консервированными и солеными овощами.
Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам 3 лучших способа засолки помидоров на зиму так, чтобы они были вкусными, не водянистыми и сочными.
1. Соленые помидоры с зеленью, чесноком, корнем хрена и зернами горчицы
Ингредиенты
помидоры – 2 кг
вода – 1 л
чеснок – 5-6 зуб.
горчица в зернах – 1-2 ч. л.
смородиновые листья, но можно и веточки – 2-4 шт.
соль – 3 ст. л.
корень хрена – 1 шт.
петрушка – 1 пучок
зонтики укропа – 2 шт.
Способ приготовления:
Банки заранее простерилизуйте любым удобным для вас способом.
На дно каждой выложите смородиновые листья или веточки, по 1 зонтику укропа, петрушку.
Нарежьте крупно чеснок, корень хрена и также и добавьте в банку.
Затем – выложите помидоры.
Маринад: в холодной воде растворите соль, перемешайте тщательно и залейте им помидоры.
Сверху положите еще листья смородины, петрушку и укроп.
Всыпьте горчицу и добавьте рассол так, чтобы он дошел до самого верха.
Закройте банки капроновыми крышками и поставьте в прохладное место.
2. Соленые помидоры, нашпигованные чесноком
Ингредиенты:
помидоры – 2 кг
вода – 1 л
большая горсть чеснока – 10-12 шт.
соль – 2 ст. л.
сахар – 6 ст. л.
Способ приготовления:
Помойте и осушите помидоры.
Хорошо вскипятите воду, добавьте сахар, соль, перемешайте, чтобы эти два ингредиента полностью растворились, снимите с огня и дайте полностью маринаду остыть.
Из помидоров аккуратно удалите плодоножку, разрежьте чеснок на несколько частей и хорошо нашпигуйте ними помидоры.
Выложите их в заранее простерилезованные банки, залейте остывшим рассолом и накройте капроновыми крышками.
Обязательно перенесите в прохладное, темное место.
3. Соленые помидоры с чесноком и острым перцем
Ингредиенты:
вода – 1 л
помидоры – 2 кг
острый перец – 2-3 шт.
чеснок – 6 зуб.
соль – 2 ст. л.
душистый перец – 5 шт.
черный перец – 20 шт.
листья хрена – 2 шт.
зонтики укропа – 2-3 шт.
петрушка – несколько веточек
Способ приготовления:
Простерилезуйте банки любым удобным для вас способом, на дно выложите чеснок, листья хрена, перец двух видов, укроп.
Далее – выложите помидоры до средины банки.
Помойте острый перец и просто поставьте его в банку, добавьте петрушку, оставшийся чеснок, укроп и лавровый лист.
Маринад: растопите соль в холодной воде, тщательно перемешайте и залейте сразу им банки.
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