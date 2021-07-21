Как вкусно засолить помидоры на зиму: 3 наилучших способа

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно засолить помидоры

Лето – время не только полезных ягод, фруктов и овощей, но еще и самое время заготовок на зиму, которые через пару месяцев порадуют вас своим вкусом, если вы их правильно приготовите. Важно знать, что есть большая разница между консервированными и солеными овощами.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам 3 лучших способа засолки помидоров на зиму так, чтобы они были вкусными, не водянистыми и сочными.

1. Соленые помидоры с зеленью, чесноком, корнем хрена и зернами горчицы

Консервированные помидоры

Ингредиенты

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  • помидоры – 2 кг

  • вода – 1 л

  • чеснок – 5-6 зуб.

  • горчица в зернах – 1-2 ч. л.

  • смородиновые листья, но можно и веточки – 2-4 шт.

  • соль – 3 ст. л.

  • корень хрена – 1 шт.

  • петрушка – 1 пучок

  • зонтики укропа – 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Банки заранее простерилизуйте любым удобным для вас способом.

  2. На дно каждой выложите смородиновые листья или веточки, по 1 зонтику укропа, петрушку.

  3. Нарежьте крупно чеснок, корень хрена и также и добавьте в банку.

  4. Затем – выложите помидоры.

  5. Маринад: в холодной воде растворите соль, перемешайте тщательно и залейте им помидоры.

  6. Сверху положите еще листья смородины, петрушку и укроп.

  7. Всыпьте горчицу и добавьте рассол так, чтобы он дошел до самого верха.

  8. Закройте банки капроновыми крышками и поставьте в прохладное место.

2. Соленые помидоры, нашпигованные чесноком

Помидоры с чесноком

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 кг

  • вода – 1 л

  • большая горсть чеснока – 10-12 шт.

  • соль – 2 ст. л.

  • сахар – 6 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте и осушите помидоры.

  2. Хорошо вскипятите воду, добавьте сахар, соль, перемешайте, чтобы эти два ингредиента полностью растворились, снимите с огня и дайте полностью маринаду остыть.

  3. Из помидоров аккуратно удалите плодоножку, разрежьте чеснок на несколько частей и хорошо нашпигуйте ними помидоры.

  4. Выложите их в заранее простерилезованные банки, залейте остывшим рассолом и накройте капроновыми крышками.

  5. Обязательно перенесите в прохладное, темное место.

3. Соленые помидоры с чесноком и острым перцем

Как правильно засолить помидоры

Ингредиенты:

  • вода – 1 л

  • помидоры – 2 кг

  • острый перец – 2-3 шт.

  • чеснок – 6 зуб.

  • соль – 2 ст. л.

  • душистый перец – 5 шт.

  • ​​​​​​​черный перец – 20 шт.

  • листья хрена – 2 шт.

  • зонтики укропа – 2-3 шт.

  • петрушка – несколько веточек

Способ приготовления:

  1. Простерилезуйте банки любым удобным для вас способом, на дно выложите чеснок, листья хрена, перец двух видов, укроп.

  2. Далее – выложите помидоры до средины банки.

  3. Помойте острый перец и просто поставьте его в банку, добавьте петрушку, оставшийся чеснок, укроп и лавровый лист.

  4. Маринад: растопите соль в холодной воде, тщательно перемешайте и залейте сразу им банки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как необычно законсервировать помидоры на зиму в томатом соку, с перцем и морковью.

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