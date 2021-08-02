3 необычных блюда из баклажанов

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
540
Что приготовить из баклажанов

Баклажан – очень полезный овощ, который благотворно влияют на работу сердца и нормализуют водно-солевой обмен организма. Кроме того, они низкокалорийны: всего 24 ккал на 100 граммов продукта. При этом они способствуют очищению кишечника.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкусных блюд из баклажанов, которые очень быстро готовятся и будут отличным вариантом обеда и ужина.

1. Котлеты из баклажанов

Котлеты из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажаны – 800 г

  • яйца – 2 шт.

  • твердый сыр – 100 г

Видео дня

  • молоко – 50 мл

  • чеснок – 3 зуб.

  • ржаной хлеб – 3 куска

  • панировочные сухари – 50 г

  • растительное масло – 1-2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте и нарежьте баклажаны небольшими кубиками.

  2. На сковороде разогрейте масло, обжарьте баклажаны до золотистости и оставьте остывать.

  3. Натрите сыр на крупной терке.

  4. Измельчите чеснок, лук нарежьте большими кусками.

  5. Замочите хлеб в молоке.

  6. Все ингредиенты переложите в блендер, добавьте яйцо, соль, перец и взбейте до однородности.

  7. Из полученного фарша сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте до хрустящей корочки.

  8. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы стек весь лишний жир.

2. Баклажанные "лодочки" с рыбным фаршем и помидорами

Баклажанные "лодочки"

Ингредиенты:

  • ​​​​​​​баклажан – 3 шт.

  • рыбное филе любое на ваш вкус –400г

  • помидоры – 2 шт.

  • лук – 1 шт.

  • сливочное масло – 100 г

  • твердый сыр – 100 г

  • соль, перец – по вкусу

  • ​​​​​​​зелень любая – 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Помойте баклажаны, отрежьте плодоножки.

  2. Разрежьте баклажаны вдоль, чтобы получились "лодочки", выберите середину.

  3. Помойте помидоры и снимите с них кожуру, нарежьте помидоры кубиком.

  4. Филе также нарежьте кубиком.

  5. Почистите лук и измельчите, смешайте с рыбой и помидорами, посолите, поперчите, перемешайте и выложите в "лодочки".

  6. Противень застелите пергаментом, смажьте растительным маслом, выложите готовые " лодочки", сверху присыпьте твердым сыром.

  7. Отправьте запекаться на 50 минут при 170 С.

Готовое блюдо можно есть сразу горячим, со свежими овощами.

3. Баклажанные палочки в кляре

Баклажанные палочки в кляре

Ингредиенты:

  • ​​​​​​​баклажаны – 1-2 шт.

  • вода – 1 л

  • ​​​​​​​твердый сыр – 150 г

  • яйца – 1 шт.

  • чеснок – 3-4 зуб.

  • панировочные сухари – 100 г

  • оливковое масло – 1-3 ст. л.

  • соль, перец, паприка, куркума – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте и нарежьте баклажаны соломкой – 3 сантиметра и обязательно залейте подсоленной водой, так "уйдет" горечь.

  2. После – выложите баклажаны на бумажное полотенце, чтобы они просохли.

  3. Переложите их в миску, добавьте оливковое масло, обязательно присыпьте специями, добавьте измельченный чеснок и перемешайте. Так оставьте на 10 минут.

  4. Натрите сыр на крупной терке, смешайте с панировочными сухарями.

  5. Взбейте яйцо с солью.

  6. Застелите противень пергаментом, каждый баклажанный ломтик обмокните в яйцо, затем переложите в сухари, хорошо обваляйте и выложите на пергамент.

  7. Отправьте в духовку на 20 минут при 200 С.

Есть блюдо можно как горячим, так и холодным – будет одинаково вкусно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить дома кабачковую запеканку с мясом всего за 1 час так, чтобы она была мягкой и сочной.

Сейчас мы готовим

Все рецепты