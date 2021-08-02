3 необычных блюда из баклажанов
Баклажан – очень полезный овощ, который благотворно влияют на работу сердца и нормализуют водно-солевой обмен организма. Кроме того, они низкокалорийны: всего 24 ккал на 100 граммов продукта. При этом они способствуют очищению кишечника.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкусных блюд из баклажанов, которые очень быстро готовятся и будут отличным вариантом обеда и ужина.
1. Котлеты из баклажанов
Ингредиенты:
баклажаны – 800 г
яйца – 2 шт.
твердый сыр – 100 г
молоко – 50 мл
чеснок – 3 зуб.
ржаной хлеб – 3 куска
панировочные сухари – 50 г
растительное масло – 1-2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте и нарежьте баклажаны небольшими кубиками.
На сковороде разогрейте масло, обжарьте баклажаны до золотистости и оставьте остывать.
Натрите сыр на крупной терке.
Измельчите чеснок, лук нарежьте большими кусками.
Замочите хлеб в молоке.
Все ингредиенты переложите в блендер, добавьте яйцо, соль, перец и взбейте до однородности.
Из полученного фарша сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте до хрустящей корочки.
Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы стек весь лишний жир.
2. Баклажанные "лодочки" с рыбным фаршем и помидорами
Ингредиенты:
баклажан – 3 шт.
рыбное филе любое на ваш вкус –400г
помидоры – 2 шт.
лук – 1 шт.
сливочное масло – 100 г
твердый сыр – 100 г
соль, перец – по вкусу
зелень любая – 1 пучок
Способ приготовления:
Помойте баклажаны, отрежьте плодоножки.
Разрежьте баклажаны вдоль, чтобы получились "лодочки", выберите середину.
Помойте помидоры и снимите с них кожуру, нарежьте помидоры кубиком.
Филе также нарежьте кубиком.
Почистите лук и измельчите, смешайте с рыбой и помидорами, посолите, поперчите, перемешайте и выложите в "лодочки".
Противень застелите пергаментом, смажьте растительным маслом, выложите готовые " лодочки", сверху присыпьте твердым сыром.
Отправьте запекаться на 50 минут при 170 С.
Готовое блюдо можно есть сразу горячим, со свежими овощами.
3. Баклажанные палочки в кляре
Ингредиенты:
баклажаны – 1-2 шт.
вода – 1 л
твердый сыр – 150 г
яйца – 1 шт.
чеснок – 3-4 зуб.
панировочные сухари – 100 г
оливковое масло – 1-3 ст. л.
соль, перец, паприка, куркума – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте и нарежьте баклажаны соломкой – 3 сантиметра и обязательно залейте подсоленной водой, так "уйдет" горечь.
После – выложите баклажаны на бумажное полотенце, чтобы они просохли.
Переложите их в миску, добавьте оливковое масло, обязательно присыпьте специями, добавьте измельченный чеснок и перемешайте. Так оставьте на 10 минут.
Натрите сыр на крупной терке, смешайте с панировочными сухарями.
Взбейте яйцо с солью.
Застелите противень пергаментом, каждый баклажанный ломтик обмокните в яйцо, затем переложите в сухари, хорошо обваляйте и выложите на пергамент.
Отправьте в духовку на 20 минут при 200 С.
Есть блюдо можно как горячим, так и холодным – будет одинаково вкусно.
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