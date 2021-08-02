3 необычных блюда из баклажанов

Баклажан – очень полезный овощ, который благотворно влияют на работу сердца и нормализуют водно-солевой обмен организма. Кроме того, они низкокалорийны: всего 24 ккал на 100 граммов продукта. При этом они способствуют очищению кишечника.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкусных блюд из баклажанов, которые очень быстро готовятся и будут отличным вариантом обеда и ужина.

1. Котлеты из баклажанов

Ингредиенты:

баклажаны – 800 г

яйца – 2 шт.

твердый сыр – 100 г

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молоко – 50 мл

чеснок – 3 зуб.

ржаной хлеб – 3 куска

панировочные сухари – 50 г

растительное масло – 1-2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте и нарежьте баклажаны небольшими кубиками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте баклажаны до золотистости и оставьте остывать. Натрите сыр на крупной терке. Измельчите чеснок, лук нарежьте большими кусками. Замочите хлеб в молоке. Все ингредиенты переложите в блендер, добавьте яйцо, соль, перец и взбейте до однородности. Из полученного фарша сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте до хрустящей корочки. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы стек весь лишний жир.

2. Баклажанные "лодочки" с рыбным фаршем и помидорами

Ингредиенты:

​​​​​​​баклажан – 3 шт.

рыбное филе любое на ваш вкус –400г

помидоры – 2 шт.

лук – 1 шт.

сливочное масло – 100 г

твердый сыр – 100 г

соль, перец – по вкусу

​​​​​​​зелень любая – 1 пучок

Способ приготовления:

Помойте баклажаны, отрежьте плодоножки. Разрежьте баклажаны вдоль, чтобы получились "лодочки", выберите середину. Помойте помидоры и снимите с них кожуру, нарежьте помидоры кубиком. Филе также нарежьте кубиком. Почистите лук и измельчите, смешайте с рыбой и помидорами, посолите, поперчите, перемешайте и выложите в "лодочки". Противень застелите пергаментом, смажьте растительным маслом, выложите готовые " лодочки", сверху присыпьте твердым сыром. Отправьте запекаться на 50 минут при 170 С.

Готовое блюдо можно есть сразу горячим, со свежими овощами.

3. Баклажанные палочки в кляре

Ингредиенты:

​​​​​​​баклажаны – 1-2 шт.

вода – 1 л

​​​​​​​твердый сыр – 150 г

яйца – 1 шт.

чеснок – 3-4 зуб.

панировочные сухари – 100 г

оливковое масло – 1-3 ст. л.

соль, перец, паприка, куркума – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте и нарежьте баклажаны соломкой – 3 сантиметра и обязательно залейте подсоленной водой, так "уйдет" горечь. После – выложите баклажаны на бумажное полотенце, чтобы они просохли. Переложите их в миску, добавьте оливковое масло, обязательно присыпьте специями, добавьте измельченный чеснок и перемешайте. Так оставьте на 10 минут. Натрите сыр на крупной терке, смешайте с панировочными сухарями. Взбейте яйцо с солью. Застелите противень пергаментом, каждый баклажанный ломтик обмокните в яйцо, затем переложите в сухари, хорошо обваляйте и выложите на пергамент. Отправьте в духовку на 20 минут при 200 С.

Есть блюдо можно как горячим, так и холодным – будет одинаково вкусно.

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