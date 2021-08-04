3 лучшие салата для похудения

Лето – лучший период для похудения, так как сейчас так много полезных сезонных овощей, в которых больше всего витаминов и микроэлементов. К тому же они совершенно не калорийные.

Редакция FoodOboz подобрала для вас 3 рецепта вкусных салатов для похудения, которые готовятся за 10-20 минут, но помогут вам сбросить лишний вес.

1. Салат для похудения "Щетка"

Ингредиенты:

капуста – 1/2 шт.

яблоко – 2 шт.

Видео дня

морковь – 3 шт.

свекла – 2 шт.

лук – 1-2 шт.

сельдерей – 100 г

лимонный сок – 2-3 ст. л.

чернослив – 50 г

курага – 50 г

растительное масло или натуральный йогурт – 1-2 ст. л.

ягоды любые – 50 г

Способ приготовления:

Промойте и замочите чернослив и курагу в воде на минут 30, чтобы она хорошо разбухла. Помойте овощи, почистите и натрите на крупной терке морковь, сырую свеклу, нарежьте лук мелким кубиком. Курагу и чернослив также нарежьте мелко. Яблоки почистите, но можно кожуру и оставить, нарежьте кубиком вместе с сельдереем. Ягоды помойте и высушите. Нашинкуйте капусту, хорошо помните руками. Все ингредиенты смешайте в большой миске, добавьте лимонный сок, ягоды и заправьте оливковым маслом.

Этот салат лучше всего есть утром и вечером, как вариант легкого ужина.

2. Салат с тунцом

Ингредиенты

тунец (консервированный, в собственном соку) – 100 г

свекла – 250 г

лимонный сок– 1 ст. л

йогурт натуральный – 80 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите свеклу, натрите на крупной терке. Добавьте к свекле тунец, лимонный сок, натуральный йогурт, соль, перец, все тщательно перемешайте.

Перед подачей отправьте салат на 1 час в холодильник, присыпьте салат измельченной зеленью, можно добавить чеснок.

3. Овощной салат для похудения

Ингредиенты

сладкий перец разного цвета – 2 шт.

помидоры – 3 шт.

кабачок – 1 шт.

баклажан – 1 шт.

лук порей – 2 шт.

сыр тофу – 100 г

петрушка – 1 пучок

оливковое масло – 2-3 ст. л.

соль, перец, сушенные травы – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте овощи, порежьте произвольно. Посолите, поперчите, добавьте травы. Тофу порежьте большими кусками. Выложите овощи на противень, сбрызните маслом, добавьте сыр и отправьте запекаться на 20 минут при 170 С.

Есть салат лучше всего теплым.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома приготовить вкусную, ароматную и сочную пиццу на кабачковом тесте.

3 рецепта вкусных и очень легких салатов со свеклой, для приготовления которых вы потратите около 30 минут.