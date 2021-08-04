3 лучшие салата для похудения
Лето – лучший период для похудения, так как сейчас так много полезных сезонных овощей, в которых больше всего витаминов и микроэлементов. К тому же они совершенно не калорийные.
Редакция FoodOboz подобрала для вас 3 рецепта вкусных салатов для похудения, которые готовятся за 10-20 минут, но помогут вам сбросить лишний вес.
1. Салат для похудения "Щетка"
Ингредиенты:
капуста – 1/2 шт.
яблоко – 2 шт.
морковь – 3 шт.
свекла – 2 шт.
лук – 1-2 шт.
сельдерей – 100 г
лимонный сок – 2-3 ст. л.
чернослив – 50 г
курага – 50 г
растительное масло или натуральный йогурт – 1-2 ст. л.
ягоды любые – 50 г
Способ приготовления:
Промойте и замочите чернослив и курагу в воде на минут 30, чтобы она хорошо разбухла.
Помойте овощи, почистите и натрите на крупной терке морковь, сырую свеклу, нарежьте лук мелким кубиком.
Курагу и чернослив также нарежьте мелко.
Яблоки почистите, но можно кожуру и оставить, нарежьте кубиком вместе с сельдереем.
Ягоды помойте и высушите.
Нашинкуйте капусту, хорошо помните руками.
Все ингредиенты смешайте в большой миске, добавьте лимонный сок, ягоды и заправьте оливковым маслом.
Этот салат лучше всего есть утром и вечером, как вариант легкого ужина.
2. Салат с тунцом
Ингредиенты
тунец (консервированный, в собственном соку) – 100 г
свекла – 250 г
лимонный сок– 1 ст. л
йогурт натуральный – 80 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите свеклу, натрите на крупной терке.
Добавьте к свекле тунец, лимонный сок, натуральный йогурт, соль, перец, все тщательно перемешайте.
Перед подачей отправьте салат на 1 час в холодильник, присыпьте салат измельченной зеленью, можно добавить чеснок.
3. Овощной салат для похудения
Ингредиенты
сладкий перец разного цвета – 2 шт.
помидоры – 3 шт.
кабачок – 1 шт.
баклажан – 1 шт.
лук порей – 2 шт.
сыр тофу – 100 г
петрушка – 1 пучок
оливковое масло – 2-3 ст. л.
соль, перец, сушенные травы – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте овощи, порежьте произвольно.
Посолите, поперчите, добавьте травы.
Тофу порежьте большими кусками.
Выложите овощи на противень, сбрызните маслом, добавьте сыр и отправьте запекаться на 20 минут при 170 С.
Есть салат лучше всего теплым.
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