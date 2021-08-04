3 лучшие салата для похудения

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный салат

Лето – лучший период для похудения, так как сейчас так много полезных сезонных овощей, в которых больше всего витаминов и микроэлементов. К тому же они совершенно не калорийные.

Редакция FoodOboz подобрала для вас 3 рецепта вкусных салатов для похудения, которые готовятся за 10-20 минут, но помогут вам сбросить лишний вес.

1. Салат для похудения "Щетка"

Салат для похудения

Ингредиенты:

  • капуста – 1/2 шт.

  • яблоко – 2 шт.

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  • морковь – 3 шт.

  • свекла – 2 шт.

  • лук – 1-2 шт.

  • сельдерей – 100 г

  • лимонный сок – 2-3 ст. л.

  • чернослив – 50 г

  • курага – 50 г

  • растительное масло или натуральный йогурт – 1-2 ст. л.

  • ягоды любые – 50 г

Способ приготовления:

  1. Промойте и замочите чернослив и курагу в воде на минут 30, чтобы она хорошо разбухла.

  2. Помойте овощи, почистите и натрите на крупной терке морковь, сырую свеклу, нарежьте лук мелким кубиком.

  3. Курагу и чернослив также нарежьте мелко.

  4. Яблоки почистите, но можно кожуру и оставить, нарежьте кубиком вместе с сельдереем.

  5. Ягоды помойте и высушите.

  6. Нашинкуйте капусту, хорошо помните руками.

  7. Все ингредиенты смешайте в большой миске, добавьте лимонный сок, ягоды и заправьте оливковым маслом.

Этот салат лучше всего есть утром и вечером, как вариант легкого ужина.

2. Салат с тунцом

Салат с рыбой

Ингредиенты

  • тунец (консервированный, в собственном соку) – 100 г

  • свекла – 250 г

  • лимонный сок– 1 ст. л

  • йогурт натуральный – 80 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите свеклу, натрите на крупной терке.

  2. Добавьте к свекле тунец, лимонный сок, натуральный йогурт, соль, перец, все тщательно перемешайте.

Перед подачей отправьте салат на 1 час в холодильник, присыпьте салат измельченной зеленью, можно добавить чеснок.

3. Овощной салат для похудения

Теплый салат

Ингредиенты

  • сладкий перец разного цвета – 2 шт.

  • помидоры – 3 шт.

  • кабачок – 1 шт.

  • баклажан – 1 шт.

  • лук порей – 2 шт.

  • сыр тофу – 100 г

  • петрушка – 1 пучок

  • оливковое масло – 2-3 ст. л.

  • соль, перец, сушенные травы – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте овощи, порежьте произвольно.

  2. Посолите, поперчите, добавьте травы.

  3. Тофу порежьте большими кусками.

  4. Выложите овощи на противень, сбрызните маслом, добавьте сыр и отправьте запекаться на 20 минут при 170 С.

Есть салат лучше всего теплым.

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