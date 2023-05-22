Такую зелень как щавель можно не только засушить или заморозить, но и закрыть в банках и сохранить на зиму. Делать такую заготовку можно с солью или без. Главное – использовать молодой щавель без каких-либо видимых повреждений.

Редакция FoodOboz выбрала вам удачный рецепт консервированного щавеля на зиму в банках, который вы легко приготовите без соли.

Ингредиенты:

щавель – 500 г

вода – 400 мл

Способ приготовления:

1. Для начала нужно тщательно помыть зелень.

Видео дня

2. Вымытый щавель нужно порезать вдоль и поперек. Должны получиться мелкие кубики.

3. Порезанный щавель переложить в кастрюлю и залить кипяченой водой. Обратите внимание, что он сразу начнет уменьшаться в объеме. Поставить посуду на огонь и довести до кипения. После того как вода закипела, сразу снять кастрюлю с плиты.

4. Предварительно простерилизовать банки с крышками.

5. На этом этапе нужно разложить щавель в банки и закрыть их крышками. Перевернуть банки вверх дном и накрыть чем-нибудь теплым, оставить в таком виде до полного охлаждения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно заморозить щавель на зиму.