Как замариновать сельдь в томатном соусе: привычный продукт по-новому

Сельдь – это такая рыба, которую можно просто порезать и подать к столу с луком. Идеальная закуска, которой будут довольны все гости. Но если вы любите поэкспериментировать, то рецепт маринованной сельди в томатном соусе именно для вас. Выходит очень необычно и пикантно.

Рецептом маринованной сельди в томатном соусе поделилась фудблогер Юлия (ired.cap) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

свежезамороженная сельдь – 1 кг

лук – 3-4 шт

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Маринад:

растительное масло – 1\2 ст

томатная паста – 2 ст. л.

душистый перец – 1 ч. л.

красный молотый перец – 1 ч. л.

соль – 3 ст. л.

сахар – 2 ст. л

уксус 9% – 80 мл

Способ приготовления:

1. Сельдь порезать порционными кусками, лук полукольцами.

2. В кастрюле смешать растительное масло и томатную пасту. Довести до кипения, помешивая.

3. Добавить перец, соль, сахар и уксус. Перемешать и охладить.

4. Выложить рыбу и лук в банку слоями, поливая каждый маринадом.

5. Поставить сельдь в холодильник примерно на сутки.

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