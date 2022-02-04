Как замариновать сельдь в томатном соусе: привычный продукт по-новому

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Как замариновать сельдь в томатном соусе: привычный продукт по-новому

Сельдь – это такая рыба, которую можно просто порезать и подать к столу с луком. Идеальная закуска, которой будут довольны все гости. Но если вы любите поэкспериментировать, то рецепт маринованной сельди в томатном соусе именно для вас. Выходит очень необычно и пикантно.

Рецептом маринованной сельди в томатном соусе поделилась фудблогер Юлия (ired.cap) на своей странице в Instagram.

Маринованная сельдь в томатной пасте

Ингредиенты:

  • свежезамороженная сельдь – 1 кг

  • лук – 3-4 шт

Сельдь для блюда
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Маринад:

  • растительное масло – 1\2 ст

  • томатная паста – 2 ст. л.

  • душистый перец – 1 ч. л.

  • красный молотый перец – 1 ч. л.

  • соль – 3 ст. л.

  • сахар – 2 ст. л

  • уксус 9% – 80 мл

Способ приготовления:

1. Сельдь порезать порционными кусками, лук полукольцами.

2. В кастрюле смешать растительное масло и томатную пасту. Довести до кипения, помешивая.

Приготовление маринада

3. Добавить перец, соль, сахар и уксус. Перемешать и охладить.

4. Выложить рыбу и лук в банку слоями, поливая каждый маринадом.

Процесс приготовления

5. Поставить сельдь в холодильник примерно на сутки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить маринад для скумбрии по-норвежски.

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