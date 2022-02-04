Как замариновать сельдь в томатном соусе: привычный продукт по-новому
Сельдь – это такая рыба, которую можно просто порезать и подать к столу с луком. Идеальная закуска, которой будут довольны все гости. Но если вы любите поэкспериментировать, то рецепт маринованной сельди в томатном соусе именно для вас. Выходит очень необычно и пикантно.
Рецептом маринованной сельди в томатном соусе поделилась фудблогер Юлия (ired.cap) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
свежезамороженная сельдь – 1 кг
лук – 3-4 шт
Маринад:
растительное масло – 1\2 ст
томатная паста – 2 ст. л.
душистый перец – 1 ч. л.
красный молотый перец – 1 ч. л.
соль – 3 ст. л.
сахар – 2 ст. л
уксус 9% – 80 мл
Способ приготовления:
1. Сельдь порезать порционными кусками, лук полукольцами.
2. В кастрюле смешать растительное масло и томатную пасту. Довести до кипения, помешивая.
3. Добавить перец, соль, сахар и уксус. Перемешать и охладить.
4. Выложить рыбу и лук в банку слоями, поливая каждый маринадом.
5. Поставить сельдь в холодильник примерно на сутки.
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