Кому нельзя есть квашеную капусту с анисом и почему: ответ эксперта. Эксклюзив

В осенний период квашеная капуста становится прекрасным угощением на праздничном столе. Различные варианты ее приготовления можно найти в интернете, а также в специализированной печатной периодике.

В некоторых рецептах для пикантности предлагают добавить ту или иную специю. Так, не редкость – использование аниса для усиления вкуса.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах рассказала, что добавление этой специи в квашеную капусту может делать продукт противопоказанным для определенных категорий людей.

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"Большинство людей могут безопасно употреблять анис без риска побочных эффектов. Однако в отдельных случаях он может спровоцировать аллергическую реакцию, особенно если у вас есть аллергия на растения из той же семьи – например, фенхель, сельдерей (аллерген), петрушку или укроп", – объяснила експертка.

Кроме того, рассказала она, свойства аниса, имитирующие эстрогены, могут усугубить симптомы гормоночувствительных состояний, таких как рак молочной железы или эндометриоз.

"Если у вас в анамнезе есть такой диагноз, соблюдайте умеренные количества и проконсультируйтесь с врачом перед употреблением", – говорит Стельмах.

Кроме того, анис не желательно употреблять детям.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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