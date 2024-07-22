Карпаччо из томатов и анчоусов: как приготовить изысканную закуску без мяса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Карпаччо из томатов и анчоусов: как приготовить изысканную закуску без мяса

Карпаччо – это закуска из тоненько нарезанных мясных кусочков. Сверху приправляется уксусом и растительным маслом. Но пока длится сезон томатов, можно использовать такие сочные овощи. Они отлично смешиваются с анчоусами.

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Идея приготовления карпачо из томатов опубликована на странице кулинара Елены Московченко (moskovchenkoalena) в Instagram. Также добавьте зеленый базилик.

Карпаччо из томатов и анчоусов: как приготовить изысканную закуску без мяса

Ингредиенты:

  • помидор – 1 шт.
  • анчоусы – 100 г
  • вяленые томаты – 2 шт.
  • базилик зеленый – 2 веточки
  • оливковое масло
  • лайм

Способ приготовления:

Карпаччо из томатов и анчоусов: как приготовить изысканную закуску без мяса

1. Нарезать вяленые томаты и базилик.

2. Широкую тарелку полить растительным маслом.

Карпаччо из томатов и анчоусов: как приготовить изысканную закуску без мяса

3. Выложить на нее базилик и вяленые томаты.

4. Нарезаем очень тонко свежайший томат.

Карпаччо из томатов и анчоусов: как приготовить изысканную закуску без мяса

5. Выложить его сверху.

Карпаччо из томатов и анчоусов: как приготовить изысканную закуску без мяса

6. Добавить еще масла и выложить анчоусы.

7. Украсить цедрой лайма.

Карпаччо из томатов и анчоусов: как приготовить изысканную закуску без мяса

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