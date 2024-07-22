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Карпаччо из томатов и анчоусов: как приготовить изысканную закуску без мяса
Карпаччо – это закуска из тоненько нарезанных мясных кусочков. Сверху приправляется уксусом и растительным маслом. Но пока длится сезон томатов, можно использовать такие сочные овощи. Они отлично смешиваются с анчоусами.
Идея приготовления карпачо из томатов опубликована на странице кулинара Елены Московченко (moskovchenkoalena) в Instagram. Также добавьте зеленый базилик.
Ингредиенты:
- помидор – 1 шт.
- анчоусы – 100 г
- вяленые томаты – 2 шт.
- базилик зеленый – 2 веточки
- оливковое масло
- лайм
Способ приготовления:
1. Нарезать вяленые томаты и базилик.
2. Широкую тарелку полить растительным маслом.
3. Выложить на нее базилик и вяленые томаты.
4. Нарезаем очень тонко свежайший томат.
5. Выложить его сверху.
6. Добавить еще масла и выложить анчоусы.
7. Украсить цедрой лайма.
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