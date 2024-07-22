Карпаччо – это закуска из тоненько нарезанных мясных кусочков. Сверху приправляется уксусом и растительным маслом. Но пока длится сезон томатов, можно использовать такие сочные овощи. Они отлично смешиваются с анчоусами.

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Идея приготовления карпачо из томатов опубликована на странице кулинара Елены Московченко (moskovchenkoalena) в Instagram. Также добавьте зеленый базилик.

Ингредиенты:

помидор – 1 шт.

анчоусы – 100 г

вяленые томаты – 2 шт.

базилик зеленый – 2 веточки

оливковое масло

лайм

Способ приготовления:

1. Нарезать вяленые томаты и базилик.

2. Широкую тарелку полить растительным маслом.

3. Выложить на нее базилик и вяленые томаты.

4. Нарезаем очень тонко свежайший томат.

5. Выложить его сверху.

6. Добавить еще масла и выложить анчоусы.

7. Украсить цедрой лайма.

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