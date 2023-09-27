Куриное филе – универсальный продукт, который может быть идеальной основой для приготовления котлет, отбивных, а также его можно добавлять в салаты. Еще филе можно тушить с овощами и разными соусами.

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом куриного филе с овощами в кисло-сладком соусе.

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Ингредиенты:

филе – 1 шт.

кукурузный крахмал – 1 ст. л.

морковь – 2 шт.

спаржа – 100 г

чеснок – 1 зуб.

свежий имбирь – 15 г

консервированные ананасы – 100 г

сироп из ананасов – 100 мл

соевый соус – 2 ст. л.

яблочный уксус – 1 ст. л.

томаты в собственном соку – 200 мл или 70 г томатной пасты

масло для жарки

сахар – 1 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте полосками или небольшими кусочками, подсолите и обваляйте в 1 ст.л крахмала. После обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистости около 8 минут. Выложите мясо на бумагу, чтобы убрать лишний жир.

2. Морковь нарежьте полосками и обжарьте на большом огне 1 минуту, добавьте спаржу, жарьте еще 1 минуту. Добавьте нарезанные кубиками ананасы, натертый имбирь и мелко нарезанный чеснок, еще 1 минуту жарьте.

3. Добавьте томаты и крахмал или добавьте пасту, сироп из ананасов, уксус, соевый соус и сахар. Тушите 2 минуты, добавьте мясо и еще вместе тушите 2-3 минуты.