Курица с овощами в кисло-сладком соусе для ужина: рецепт бюджетного блюда для всей семьи
Куриное филе – универсальный продукт, который может быть идеальной основой для приготовления котлет, отбивных, а также его можно добавлять в салаты. Еще филе можно тушить с овощами и разными соусами.
Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом куриного филе с овощами в кисло-сладком соусе.
Ингредиенты:
- филе – 1 шт.
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.
- морковь – 2 шт.
- спаржа – 100 г
- чеснок – 1 зуб.
- свежий имбирь – 15 г
- консервированные ананасы – 100 г
- сироп из ананасов – 100 мл
- соевый соус – 2 ст. л.
- яблочный уксус – 1 ст. л.
- томаты в собственном соку – 200 мл или 70 г томатной пасты
- масло для жарки
- сахар – 1 ст. л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте полосками или небольшими кусочками, подсолите и обваляйте в 1 ст.л крахмала. После обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистости около 8 минут. Выложите мясо на бумагу, чтобы убрать лишний жир.
2. Морковь нарежьте полосками и обжарьте на большом огне 1 минуту, добавьте спаржу, жарьте еще 1 минуту. Добавьте нарезанные кубиками ананасы, натертый имбирь и мелко нарезанный чеснок, еще 1 минуту жарьте.
3. Добавьте томаты и крахмал или добавьте пасту, сироп из ананасов, уксус, соевый соус и сахар. Тушите 2 минуты, добавьте мясо и еще вместе тушите 2-3 минуты.