Курица с овощами в кисло-сладком соусе для ужина: рецепт бюджетного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Куриное филе – универсальный продукт, который может быть идеальной основой для приготовления котлет, отбивных, а также его можно добавлять в салаты. Еще филе можно тушить с овощами и разными соусами. 

Вкусное куриное филе для ужина

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом куриного филе с овощами в кисло-сладком соусе. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • филе – 1 шт. 
  • кукурузный крахмал – 1 ст. л. 
  • морковь – 2 шт. 
  • спаржа – 100 г
  • чеснок – 1 зуб. 
  • свежий имбирь – 15 г
  • консервированные ананасы – 100 г
  • сироп из ананасов – 100 мл
  • соевый соус – 2 ст. л.
  • яблочный уксус – 1 ст. л.
  • томаты в собственном соку – 200 мл или 70 г томатной пасты 
  • масло для жарки 
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Филе нарежьте полосками или небольшими кусочками, подсолите и обваляйте в 1 ст.л крахмала. После обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистости около 8 минут. Выложите мясо на бумагу, чтобы убрать лишний жир. 

Жареное филе

2. Морковь нарежьте полосками и обжарьте на большом огне 1 минуту, добавьте спаржу, жарьте еще 1 минуту. Добавьте нарезанные кубиками ананасы, натертый имбирь и мелко нарезанный чеснок, еще 1 минуту жарьте. 

Овощи в соусе

3. Добавьте томаты и крахмал или добавьте пасту, сироп из ананасов, уксус, соевый соус и сахар. Тушите 2 минуты, добавьте мясо и еще вместе тушите 2-3 минуты. 

Готовое блюдо

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