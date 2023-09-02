Как быстро промыть лисички от песка: понадобится мука
Несмотря на то, что лисички очень вкусные, если их пожарить и подать с картофелем, мыть эти продукты – задача непростая. На грибах оседает много песка. Он прилипает к поверхности и плохо смывается водой. Но если воспользоваться следующей технологией – вы справитесь с такой задачей без лишних усилий.
О том, как отмыть лисички от песка, с помощью муки, рассказала известный украинский шеф-повар Татьяна Литвинова (tanita_litvinova) в Instagram.
Как быстро промыть лисички от песка
1. Грибы смочить.
2. Переложить их в миску.
3. Засыпать полностью мукой. Для удобства можно это делать прямо через сито.
4. Оставить на 10 минут.
5. Мука должна набухнуть и забрать на себя всю грязь.
6. После этого грибы залить водой и хорошо промыть.
7. Грибы получаются идеально чистыми. После промывания их остается просто просушить.
После того, как вы промыли лисички, их можно вкусно приготовить. Идея опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram.
Ингредиенты на порцию для двоих:
- картофель – 3-4 шт.
- лисички – 400 г
- лук репчатый – 1 шт
- чеснок – 2 зубчика
- соль
- прованские травы – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Жарим картофель минут 5.
2. Добавляем помытые лисички и чеснок.
3. Через минут 5 добавляем нарезанный лук.
4. Жарим еще минут 5-10.
5. В конце добавляем соль и приправы.
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