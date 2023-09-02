Несмотря на то, что лисички очень вкусные, если их пожарить и подать с картофелем, мыть эти продукты – задача непростая. На грибах оседает много песка. Он прилипает к поверхности и плохо смывается водой. Но если воспользоваться следующей технологией – вы справитесь с такой задачей без лишних усилий.

О том, как отмыть лисички от песка, с помощью муки, рассказала известный украинский шеф-повар Татьяна Литвинова (tanita_litvinova) в Instagram.

Как быстро промыть лисички от песка

1. Грибы смочить.

Видео дня

2. Переложить их в миску.

3. Засыпать полностью мукой. Для удобства можно это делать прямо через сито.

4. Оставить на 10 минут.

5. Мука должна набухнуть и забрать на себя всю грязь.

6. После этого грибы залить водой и хорошо промыть.

7. Грибы получаются идеально чистыми. После промывания их остается просто просушить.

После того, как вы промыли лисички, их можно вкусно приготовить. Идея опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты на порцию для двоих:

картофель – 3-4 шт.

лисички – 400 г

лук репчатый – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

соль

прованские травы – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Жарим картофель минут 5.

2. Добавляем помытые лисички и чеснок.

3. Через минут 5 добавляем нарезанный лук.

4. Жарим еще минут 5-10.

5. В конце добавляем соль и приправы.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: