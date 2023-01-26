Как хранить чеснок в очищенном виде

Многие хозяйки ежегодно сталкиваются с вопросом о том, как можно сохранить чеснок на зиму, чтобы он был свежим и не портился круглый год. Ведь, как ни крути, но такой овощ со временем начинает гнить и прорастать.

В одном из кулинарных блогов (smakoluk.ua) в Instagram поделилась двумя способами, как можно хранить чеснок в очищенном виде.

Способ 1 – в виде порошка

Все просто: нужно высушить чеснок и смолоть до состояния мелкого порошка.

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Способ 2 – в масле

1. Для начала чеснок нужно очистить и измельчить.

2. Измельченный чеснок выложить в сухую стерилизованную банку и залить маслом. Закрыть крышкой.

3. Хранить в прохладном месте.

Преимуществом двух таких способов есть то, что чеснок практически не теряет свой аромат и может храниться месяцами.

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