Легендарный торт "Пьяная вишня" в домашних условиях: секреты идеального бисквита

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
5,0 т.
Легендарный торт 'Пьяная вишня' в домашних условиях: секреты идеального бисквита

Пьяная вишня – культовый торт, о котором знает не одно поколение. Нежное бисквитное тесто, тонкий шоколадный вкус и легкий алкогольный аромат – не оставили равнодушными многих людей. Поэтому даже в домашних условиях приготовления такого десерта должно быть профессиональным.

Известная украинская кондитерка Лилия Цвет поделилась рецептом торта "Пьяная вишня" из идеального бисквитного теста на своей странице в Instagram.

приготовление теста

Ингредиенты для бисквита:

  • яйца – 8 шт

  • сахар – 270 г

  • сметана – 130 г

  • аммоний – 1 ч.л

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  • какао – 50 г

  • мука – 250 г (плюс-минус 30 г)

  • Ингредиенты для начинки

  • вишня – 0,5 л

  • водка – 150 мл

  • масло – 400 г

  • сгущенное молоко сырое – 440 г

Ингредиенты сиропа для пропитки

  • вишневый сок – 150 мл

  • вода – 100 мл

Ингредиенты ганашом для отделки

Шоколадный ганаш

  • белый шоколад – 100 г

  • черный шоколад – 100 г

  • краситель для шоколада

  • масло 82% – 200 г

Ингредиенты для глазури:

  • шоколад – 50 г

  • масло – 2 ст.л

Способ приготовления бисквита:

  1. Белки взбить в пену, добавить сахар.

  2. Взбить снова, добавив желтки.

  3. Аммоний погасить в сметане, добавить к взбитым яйцам и перемешать на низких оборотах миксера.

  4. Добавить просеянную какао и муку, продолжить месить тесто на низких оборотах миксера. Тесто должно получиться достаточно жидким.

  5. Выложить в форму застеленную пергаментом и смазанную маслом из сторон.

  6. Готовность проверить деревянной палочкой – она должна быть сухой.

  7. Охлажденный бисквит разрезать на три части. Два нижних лепешки пропитать вишневым сиропом

  8. Верхний корж измельчить и добавить вишневый сок растворенный с водой 1:1.

  9. Вишни в собственном соку отцедить и залить любым крепким алкоголем, накрыть крышкой и оставить на несколько часов.

Алкогольная вишня для торта

Способ приготовления крема

  1. Мягкое масло взбить с сырым сгущенным молоком, добавить к крему покрошенный корж, отцеженные вишни.

  2. Все хорошо перемешать.

Сбор торта

  1. На пропитанный корж выложить крем, хорошо утрамбовать.

  2. Накрыть коржом, хорошо прижать.

Приготовление ганаша

  • Растопить шоколад.

  • Сбить его с мягким маслом и добавить красный краситель.

  • Смазать смесью стороны и поверхность торта.

  • Выровнять, поместить в холодильник на 30-40 минут.

  • Сделать шоколадные потеки (шоколад растопленный с маслом).

  • С помощью ганаша можно сделать узор и добавить коктейльные вишни.

  • Внутри торта посыпать порезанным шоколадом.

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