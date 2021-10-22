Легендарный торт 'Пьяная вишня' в домашних условиях: секреты идеального бисквита

Пьяная вишня – культовый торт, о котором знает не одно поколение. Нежное бисквитное тесто, тонкий шоколадный вкус и легкий алкогольный аромат – не оставили равнодушными многих людей. Поэтому даже в домашних условиях приготовления такого десерта должно быть профессиональным.

Известная украинская кондитерка Лилия Цвет поделилась рецептом торта "Пьяная вишня" из идеального бисквитного теста на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для бисквита:

яйца – 8 шт

сахар – 270 г

сметана – 130 г

аммоний – 1 ч.л

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какао – 50 г

мука – 250 г (плюс-минус 30 г)

Ингредиенты для начинки

вишня – 0,5 л

водка – 150 мл

масло – 400 г

сгущенное молоко сырое – 440 г

Ингредиенты сиропа для пропитки

вишневый сок – 150 мл

вода – 100 мл

Ингредиенты ганашом для отделки

белый шоколад – 100 г

черный шоколад – 100 г

краситель для шоколада

масло 82% – 200 г

Ингредиенты для глазури:

шоколад – 50 г

масло – 2 ст.л

Способ приготовления бисквита:

Белки взбить в пену, добавить сахар. Взбить снова, добавив желтки. Аммоний погасить в сметане, добавить к взбитым яйцам и перемешать на низких оборотах миксера. Добавить просеянную какао и муку, продолжить месить тесто на низких оборотах миксера. Тесто должно получиться достаточно жидким. Выложить в форму застеленную пергаментом и смазанную маслом из сторон. Готовность проверить деревянной палочкой – она должна быть сухой. Охлажденный бисквит разрезать на три части. Два нижних лепешки пропитать вишневым сиропом Верхний корж измельчить и добавить вишневый сок растворенный с водой 1:1. Вишни в собственном соку отцедить и залить любым крепким алкоголем, накрыть крышкой и оставить на несколько часов.

Способ приготовления крема

Мягкое масло взбить с сырым сгущенным молоком, добавить к крему покрошенный корж, отцеженные вишни. Все хорошо перемешать.

Сбор торта

На пропитанный корж выложить крем, хорошо утрамбовать. Накрыть коржом, хорошо прижать.

Приготовление ганаша

Растопить шоколад.

Сбить его с мягким маслом и добавить красный краситель.

Смазать смесью стороны и поверхность торта.

Выровнять, поместить в холодильник на 30-40 минут.

Сделать шоколадные потеки (шоколад растопленный с маслом).

С помощью ганаша можно сделать узор и добавить коктейльные вишни.

Внутри торта посыпать порезанным шоколадом.

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