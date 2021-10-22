Легендарный торт "Пьяная вишня" в домашних условиях: секреты идеального бисквита
Пьяная вишня – культовый торт, о котором знает не одно поколение. Нежное бисквитное тесто, тонкий шоколадный вкус и легкий алкогольный аромат – не оставили равнодушными многих людей. Поэтому даже в домашних условиях приготовления такого десерта должно быть профессиональным.
Известная украинская кондитерка Лилия Цвет поделилась рецептом торта "Пьяная вишня" из идеального бисквитного теста на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для бисквита:
яйца – 8 шт
сахар – 270 г
сметана – 130 г
аммоний – 1 ч.л
какао – 50 г
мука – 250 г (плюс-минус 30 г)
Ингредиенты для начинки
вишня – 0,5 л
водка – 150 мл
масло – 400 г
сгущенное молоко сырое – 440 г
Ингредиенты сиропа для пропитки
вишневый сок – 150 мл
вода – 100 мл
Ингредиенты ганашом для отделки
белый шоколад – 100 г
черный шоколад – 100 г
краситель для шоколада
масло 82% – 200 г
Ингредиенты для глазури:
шоколад – 50 г
масло – 2 ст.л
Способ приготовления бисквита:
Белки взбить в пену, добавить сахар.
Взбить снова, добавив желтки.
Аммоний погасить в сметане, добавить к взбитым яйцам и перемешать на низких оборотах миксера.
Добавить просеянную какао и муку, продолжить месить тесто на низких оборотах миксера. Тесто должно получиться достаточно жидким.
Выложить в форму застеленную пергаментом и смазанную маслом из сторон.
Готовность проверить деревянной палочкой – она должна быть сухой.
Охлажденный бисквит разрезать на три части. Два нижних лепешки пропитать вишневым сиропом
Верхний корж измельчить и добавить вишневый сок растворенный с водой 1:1.
Вишни в собственном соку отцедить и залить любым крепким алкоголем, накрыть крышкой и оставить на несколько часов.
Способ приготовления крема
Мягкое масло взбить с сырым сгущенным молоком, добавить к крему покрошенный корж, отцеженные вишни.
Все хорошо перемешать.
Сбор торта
На пропитанный корж выложить крем, хорошо утрамбовать.
Накрыть коржом, хорошо прижать.
Приготовление ганаша
Растопить шоколад.
Сбить его с мягким маслом и добавить красный краситель.
Смазать смесью стороны и поверхность торта.
Выровнять, поместить в холодильник на 30-40 минут.
Сделать шоколадные потеки (шоколад растопленный с маслом).
С помощью ганаша можно сделать узор и добавить коктейльные вишни.
Внутри торта посыпать порезанным шоколадом.
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