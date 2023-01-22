Суп с гречкой и грибами

Легкий суп с гречкой – это идеальное первое блюдо на каждый день, которое готовится быстро и из доступных ингредиентов. В его основе нет мяса, в качестве альтернативы добавляют грибы, которые вместе с крупой создают очень сытное сочетание.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом легкого гречневого супа с грибами.

Ингредиенты:

вода – 2-2.5 л

картофель – 350 г

шампиньоны – 200 г

гречиха – 4 ст. л.

морковь – 1 шт

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лук – 1 шт

соль – 1/2 ст. л.

перец черный молотый

лавровый лист – 1 шт

масло растительное (для жарки)

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налить воду и поставить на огонь.

2. Пока греется вода, порезать картофель небольшими кусками. Выложить в горячую воду. Довести до кипения и варить 5 минут.

3. Промыть и добавить гречку. Варить 15 минут.

4. Тем временем помыть и порезать грибы, порезать лук кубиками, морковь натереть на терке. На разогретой сковороде сначала обжарить грибы до испарения всей влаги.

5. Далее налить на сковороду масло и добавить лук. Жарить до золтистости.

6. Добавить морковь и жарить 1-2 минуты.

7. Когда сварить гречку и картофель, добавить зажарку. Добавить также соль, перец и лавровые листья.

8. Когда суп закипит, добавить зелень. Снять с огня.

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