Суп с гречкой и грибами

Легкий гречишный суп без мяса: идеальное блюдо на обед
Легкий суп с гречкой – это идеальное первое блюдо на каждый день, которое готовится быстро и из доступных ингредиентов. В его основе нет мяса, в качестве альтернативы добавляют грибы, которые вместе с крупой создают очень сытное сочетание.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом легкого гречневого супа с грибами.
Ингредиенты:
- вода – 2-2.5 л
- картофель – 350 г
- шампиньоны – 200 г
- гречиха – 4 ст. л.
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- соль – 1/2 ст. л.
- перец черный молотый
- лавровый лист – 1 шт
- масло растительное (для жарки)
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налить воду и поставить на огонь.
2. Пока греется вода, порезать картофель небольшими кусками. Выложить в горячую воду. Довести до кипения и варить 5 минут.
3. Промыть и добавить гречку. Варить 15 минут.
4. Тем временем помыть и порезать грибы, порезать лук кубиками, морковь натереть на терке. На разогретой сковороде сначала обжарить грибы до испарения всей влаги.
5. Далее налить на сковороду масло и добавить лук. Жарить до золтистости.
6. Добавить морковь и жарить 1-2 минуты.
7. Когда сварить гречку и картофель, добавить зажарку. Добавить также соль, перец и лавровые листья.
8. Когда суп закипит, добавить зелень. Снять с огня.
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