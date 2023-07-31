Молодая запеченная капуста с фаршем для ужина: рецепт легкого и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт стейков из капусты в духовке

Если вы хотите приготовить на ужин полезные, легкие блюда, выбирайте для этого овощи, куриное мясо. Одним из таких овощей является белокочанная капуста, которую можно использовать для приготовления салатов, а также тушить и запекать. 

Как вкусно приготовить капусту с фаршем

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из молодой белокачанной капусты с фаршем для ужина, которое готовится всего 30-35 минут. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • молодая капуста – 2 пластины
  • фарш – 250-300 г
  • сметана – 2 ст. л.
  • томатная паста – 1 ст. л.
  • лук – 1/2 шт.
  • соль, паприка, сушеный чеснок – по вкусу 
  • помидоры – 1-2 шт.
  • сыр твердый – 100-150 г

Способ приготовления:

1. Молодую капусту нарежьте на круглые пластины толщиной 1,5-2 см, переложите в форму для запекания, смажьте оливковым маслом и посыпьте солью.

Молодая капуста

2. Фарш смешайте с нарезанным луком, солью и специями, добавьте сметану и томатную пасту, все хорошо перемешиваем. Выложите фарш на капусту и равномерно распределите. Запекайте 30-35 минут при температуре 180 С. 

Капуста с фаршем

3. После выложите еще сверху помидоры, смажьте их сметаной и посыпьте тертым сыром. 

Приготовление блюда

4. Запекайте еще 15-20 минут при температуре 180 С. 

Готовое блюдо

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