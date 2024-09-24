Осенью популярность набирает разнообразная выпечка, имеющая необычайный аромат. Именно он повышает настроение, согревает душу и дарит чувство уюта в собственном доме. Бесспорным фаворитом среди таких осенних блюд являются морковные капкейки. Они готовятся очень быстро, выглядят красиво и, конечно, обладают незабываемым ароматом.

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Как приготовить морковные капкейки так, чтобы отступила осенняя грусть, а на смену пришло хорошее настроение, в Instagram показала фудблогер с ником julia food blog ua. Она добавила к этому блюду клюкву, что сделало капкейки еще более изысканными и интересными.

Ингредиенты для теста

Яйца – 3 шт

Сахар – 170 гр

Масло растительное – 70 мл

Сливочное масло – 60 гр

Морковь, натертая на мелкую терку – 150 гр

Мука просеянная – 200 гр

Разрыхлитель – 8 гр

Корица – ½ ч.л.

Цедра апельсина – ½ шт

Ингредиенты для конфитюра

Пюре из клюквы – 150 гр

Сахар – 100 гр

Пектин – 4 гр

Ингредиенты для крема

Сливочный творог – 500 гр

Жирные сливки 33% – 70 мл

Сахарная пудра – 90 гр

Конфитюр из клюквы – 60 гр

Способ приготовления теста

1.Яйца взбиваем с сахаром в течение 5-7 минут до пышной светлой массы.

2. Добавляем растительное масло и масло.

3. Перемешиваем и добавляем морковь, снова перемешиваем.

4. В конце добавляем муку, корицу и разрыхлитель.

5. Вымешиваем тесто до однородности и заполняем капсульные бумажные формы до половины.

6. Выпекаем при 180 градусах 20-23 мин.

7. Даем остыть 10 мин и вынимаем серединку.

Способ приготовления конфитюра

1. Пектин перемешиваем с сахаром и добавляем в пюре.

2. Провариваем массу 3 минуты после закипания на небольшом подогреве.

3. Снимаем, закрываем пищевой пленкой, даем остыть и отправляем на два часа в холодильник.

Способ приготовления крема

1.Охлаждающие ингредиенты объединяем и взбиваем до кремовой консистенции.

Составляем капкейки

1.В созданное ранее отверстие добавляем конфитюр.

2. Закрываем частью кекса, который был отобран.

3. Высаживаем сверху крем.

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