Печеночный рулет для пасхального стола от Лилии Ребрик

Печеночный торт всем хорошо знаком, но он уже утратил свою торжественность, так как готовим мы его даже без повода. Оказывается, это блюдо можно "оживить" приготовив по совершенно новому рецепту.

Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" и актриса Лилия Ребрик поделилась с редакцией FoodOboz вкуснейшим рецептом рулетом из куриной печени.

Ингредиенты:

500 г куриной печени

2 средних луковицы

200 г сливочного масла

подсолнечное масло – для жарки

соль, перец по вкусу

свежая зелень для украшения

Приготовление:

Немного поджарить куриную печень на сковороде, смазанной подсолнечным маслом. Очистить и порезать кубиком луковицы и добавить в печень. Посолить, поперчить и продолжать жарить до готовности. В готовую массу добавить 100 г сливочного масла, пропустить через мясорубку или взбить до однородности в блендере. Раскатать полученную массу на пищевой пленке в слой толщиной полсантиметра. Сверху выложить сливочное масло и с помощью пленки завернуть в рулет. Чтобы блюдо красиво выглядело в разрезе, отправить рулет остывать в холодильник. Для подачи красиво нарезать и украсить свежей зеленью. Готово!

Лилия отметила, что это блюдо ее любимое еще из самого детства.

"Я люблю печеночный торт или рулет из детства. Кстати, печенка полезна для сердца. Если вы так же, как и я, любите блюда из печени, то этот рулет точно придется вам по душе", – сказала Ребрик.

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