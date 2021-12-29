Полезный овсяный пирог с яблоками и орехами на завтрак по рецепту Светланы Фус

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,7 т.
Домашний пирог с яблоками

Завтрак – очень важный прием пищи, благодаря которому организма получает необходимый заряд энергии на несколько часов. Поэтому специалисты рекомендуют есть утром сытную и полезную еду, например, творог с ягодами или фруктами, яйца в любом виде, натуральные йогурты и сэндвичи с рыбой или мясо, а также каши и овощи, зелень.

Диетолог Светана Фус поделилась в Facebook рецептом вкусного и самое главное – сытного и полезного блюда на завтрак – овсяный пирог с яблоками и грецкими орехами.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

Ингредиенты для пирога
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  • Банан – 3 шт.

  • Яблоки – 1,5 шт.

  • Овсяные хлопья – 250 г

Как приготовить дома вкусный яблочный пирог

  • Грецкие орехи – по желанию

  • Мед или сироп стевии – 2-3 ч. л. по желанию

Способ приготовления:

1. Порежьте бананы кружочками. ⠀

Яблочный пирог

2. Яблоки порежьте слайсами, орехи мелко порубите.

3. Добавьте к ним мед, овсянку и хорошо перемешайте руками, чтобы все стало однородным.

Приготовление пирога

4. Готовую смесь выложите в силиконовую форму, сверху украсьте яблоками и орехами.

5. Отправьте в духовку на 30 минут при 200 C.

Домашняя шарлотка

Есть пирог можно сразу горячим, очень вкусно будет с чаем, кофе, какао.

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