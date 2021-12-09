Как приготовить рассыпчатый рис: полезный лайфхак от фудблогера

Идеальный рис – нежный и рассыпчатый. Но, часто, во время приготовления из такой крупы получается один сплошной ком. Все это из-за неправильной посуды и технологии отваривания. Для того, чтобы ваши блюда из риса получались вкусными и не были похожи на кашу, стоит воспользоваться одним простым лайфхаком.

Способ приготовления рассыпчатого риса в сковороде опубликован на странице vsyopro_pp в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 200 г

кипяток – 400 мл

сливочное и растительное масло

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Промыть рис теплой водой и оставить замачиваться на 10-15 минут.

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2. Разогреть сковороду, добавить сливочное и растительное масло.

3. Слить всю воду из риса, отправить в сковороду и жарить 5 минут.

4. Вылить кипяток, накрыть крышкой и варить на среднем огне минут 20-25.

5. Выключить плиту и оставить еще на 10 минут.

6. Открыть крышку и перемешать.

С таким рисом можно приготовить отличный салат. Идея от natalka_velymchanyca. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 1 стакан

яйца – 7-10 шт

кукуруза – 1 банка

крабовые палочки – 300-400 г

огурец – 2-3 шт

лук

соль

перец

майонез.

Способ приготовления:

1. Яйца отварить, измельчить.

2. Также нарезать крабовые палочки, огурец, лук.

3. Добавить кукурузу, рис, майонез, соль, перец, все перемешать.

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