Как приготовить рассыпчатый рис: полезный лайфхак от фудблогера
Идеальный рис – нежный и рассыпчатый. Но, часто, во время приготовления из такой крупы получается один сплошной ком. Все это из-за неправильной посуды и технологии отваривания. Для того, чтобы ваши блюда из риса получались вкусными и не были похожи на кашу, стоит воспользоваться одним простым лайфхаком.
Способ приготовления рассыпчатого риса в сковороде опубликован на странице vsyopro_pp в Instagram.
Ингредиенты:
рис – 200 г
кипяток – 400 мл
сливочное и растительное масло
соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Промыть рис теплой водой и оставить замачиваться на 10-15 минут.
2. Разогреть сковороду, добавить сливочное и растительное масло.
3. Слить всю воду из риса, отправить в сковороду и жарить 5 минут.
4. Вылить кипяток, накрыть крышкой и варить на среднем огне минут 20-25.
5. Выключить плиту и оставить еще на 10 минут.
6. Открыть крышку и перемешать.
С таким рисом можно приготовить отличный салат. Идея от natalka_velymchanyca. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
рис – 1 стакан
яйца – 7-10 шт
кукуруза – 1 банка
крабовые палочки – 300-400 г
огурец – 2-3 шт
лук
соль
перец
майонез.
Способ приготовления:
1. Яйца отварить, измельчить.
2. Также нарезать крабовые палочки, огурец, лук.
3. Добавить кукурузу, рис, майонез, соль, перец, все перемешать.
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