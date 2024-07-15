Рулет-блин с голубиной и сырным кремом: можно использовать любые ягоды.

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
81
Рулет-блин с голубиной и сырным кремом: можно использовать любые ягоды.

Рулет-блин с голубиной и сырным кремом – это десерт, который наделен не только невероятно интересным вкусом, но и выглядит красиво. Его можно подавать в качестве вкусности к чаю, или из угощать гостей за праздничным столом.

Видео дня

Как правильно приготовить это блюдо, в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking. По ее словам, для приготовления десерта можно использовать не только голубику, но и любые другие ягоды по вкусу.

Рулет-блин с голубиной и сырным кремом: можно использовать любые ягоды.

Ингредиенты для блина

  • Яйца – 5 шт
  • Молоко – 400 мл
  • Мука – 180 гр
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – щепотка
  • Ваниль – по вкусу
  • Сливочное масло – 30 гр

Ингредиенты для начинки

  • Крем-творог – 350 гр
  • Сливки 33% – 100 мл
  • Сахарная пудра – 2 ст.л.
  • Голубика – 200-300 гр

Способ приготовления

1. Постепенно сочетаем яйца, сахар, соль, ваниль, вливаем 1/2 молока и всыпаем 1/2 муки, размешиваем, добавляем оставшееся молоко и муки, вливаем растопленное масло и замешиваем тесто. Оставляем на 10 мин.

Рулет-блин с голубиной и сырным кремом: можно использовать любые ягоды.

2. Выливаем тесто на противень застеленный пергаментом, выпекаем при 180 градусах в течение 30 мин. Вынимаем из духовки, переворачиваем противень и даем рулету полностью остыть.

Рулет-блин с голубиной и сырным кремом: можно использовать любые ягоды.

3. Для начинки: соединяем крем-сыр, сливки, пудру, ваниль. Они должны быть холодными. Взбиваем миксером 5 мин, начиная с небольшой скорости и заканчивая большой.

Рулет-блин с голубиной и сырным кремом: можно использовать любые ягоды.

4. Смазываем рулет, посыпаем голубиной, скручиваем и охлаждаем 3-4 часа или ночь.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты десертов:

Рецептыдесерт

Сейчас мы готовим

Все рецепты