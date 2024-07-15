Рулет-блин с голубиной и сырным кремом: можно использовать любые ягоды.
Рулет-блин с голубиной и сырным кремом – это десерт, который наделен не только невероятно интересным вкусом, но и выглядит красиво. Его можно подавать в качестве вкусности к чаю, или из угощать гостей за праздничным столом.
Как правильно приготовить это блюдо, в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking. По ее словам, для приготовления десерта можно использовать не только голубику, но и любые другие ягоды по вкусу.
Ингредиенты для блина
- Яйца – 5 шт
- Молоко – 400 мл
- Мука – 180 гр
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – щепотка
- Ваниль – по вкусу
- Сливочное масло – 30 гр
Ингредиенты для начинки
- Крем-творог – 350 гр
- Сливки 33% – 100 мл
- Сахарная пудра – 2 ст.л.
- Голубика – 200-300 гр
Способ приготовления
1. Постепенно сочетаем яйца, сахар, соль, ваниль, вливаем 1/2 молока и всыпаем 1/2 муки, размешиваем, добавляем оставшееся молоко и муки, вливаем растопленное масло и замешиваем тесто. Оставляем на 10 мин.
2. Выливаем тесто на противень застеленный пергаментом, выпекаем при 180 градусах в течение 30 мин. Вынимаем из духовки, переворачиваем противень и даем рулету полностью остыть.
3. Для начинки: соединяем крем-сыр, сливки, пудру, ваниль. Они должны быть холодными. Взбиваем миксером 5 мин, начиная с небольшой скорости и заканчивая большой.
4. Смазываем рулет, посыпаем голубиной, скручиваем и охлаждаем 3-4 часа или ночь.
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