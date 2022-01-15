Самая вкусная подливка, которую готовили во всех столовых СССР: рецепт блюда

Все советские блюда можно охарактеризовать тремя словами: легко, просто и доступно. А главное – всегда вкусно. Неудивительно, что рецепты родом из СССР до сих пор остаются такими популярными.

Есть те, кто помнит знаменитую подливку, которую подавали к картофельному пюре, макаронам или с сосисками? И даже тот, кто не понимает, о чем идет речь, все равно должен попробовать такое блюдо – это невероятно вкусно.

Рецептом знаменитой подливки из СССР поделилась фудблогер galina__1982. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

мука – 2 ст. л.

растительное масло – 2 ст. л.

томатная паста – 2 ст. л.

сливки – 200 мл

вода – 400 мл

соль

Способ приготовления:

1. В кастрюлю насыпать муку и поставить на огонь. Пассировать до орехового цвета.

2. Налить и быстро перемешать до однородного состояния.

3. Добавить томатную пасту и снова быстро перемешать до однородного состояния.

4. Налить холодные сливки.

5. Налить половину воды и постоянно перемешивать, чтобы не было комочков.

6. Добавить соль.

7. Налить оставшуюся воду и варить, постоянно помешивая, до загустения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить универсальную подливу ко всем блюдам по рецепту Джейми Оливера.