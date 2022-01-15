Самая вкусная подливка, которую готовили во всех столовых СССР: рецепт блюда

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,4 т.
Самая вкусная подливка, которую готовили во всех столовых СССР: рецепт блюда

Все советские блюда можно охарактеризовать тремя словами: легко, просто и доступно. А главное – всегда вкусно. Неудивительно, что рецепты родом из СССР до сих пор остаются такими популярными.

Есть те, кто помнит знаменитую подливку, которую подавали к картофельному пюре, макаронам или с сосисками? И даже тот, кто не понимает, о чем идет речь, все равно должен попробовать такое блюдо – это невероятно вкусно.

Рецептом знаменитой подливки из СССР поделилась фудблогер galina__1982. Опубликовано в Instagram.

Подливка родом из СССР
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Ингредиенты:

  • мука – 2 ст. л.

  • растительное масло – 2 ст. л.

  • томатная паста – 2 ст. л.

  • сливки – 200 мл

  • вода – 400 мл

  • соль

Способ приготовления:

1. В кастрюлю насыпать муку и поставить на огонь. Пассировать до орехового цвета.

2. Налить и быстро перемешать до однородного состояния.

3. Добавить томатную пасту и снова быстро перемешать до однородного состояния.

Приготовление подливки

4. Налить холодные сливки.

5. Налить половину воды и постоянно перемешивать, чтобы не было комочков.

6. Добавить соль.

Готовая подлива

7. Налить оставшуюся воду и варить, постоянно помешивая, до загустения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить универсальную подливу ко всем блюдам по рецепту Джейми Оливера.

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