Самая вкусная подливка, которую готовили во всех столовых СССР: рецепт блюда
Все советские блюда можно охарактеризовать тремя словами: легко, просто и доступно. А главное – всегда вкусно. Неудивительно, что рецепты родом из СССР до сих пор остаются такими популярными.
Есть те, кто помнит знаменитую подливку, которую подавали к картофельному пюре, макаронам или с сосисками? И даже тот, кто не понимает, о чем идет речь, все равно должен попробовать такое блюдо – это невероятно вкусно.
Рецептом знаменитой подливки из СССР поделилась фудблогер galina__1982. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 2 ст. л.
растительное масло – 2 ст. л.
томатная паста – 2 ст. л.
сливки – 200 мл
вода – 400 мл
соль
Способ приготовления:
1. В кастрюлю насыпать муку и поставить на огонь. Пассировать до орехового цвета.
2. Налить и быстро перемешать до однородного состояния.
3. Добавить томатную пасту и снова быстро перемешать до однородного состояния.
4. Налить холодные сливки.
5. Налить половину воды и постоянно перемешивать, чтобы не было комочков.
6. Добавить соль.
7. Налить оставшуюся воду и варить, постоянно помешивая, до загустения.
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