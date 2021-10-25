Штолен, который можно пробовать на следующий день: как приготовить пирог
Осень – время уютных вечеров, теплых напитков и вкусной выпечки. Именно штолен – десерт, которым можно прекрасно дополнить всю эту атмосферу. Это традиционный немецкий праздничный пирог, с большим количеством разнообразной начинки и хрустящей сливочной корочкой. Его приготовление – это очень тонкий и многоэтапный процесс, и нужно быть готовым, что кушать блюдо сразу после приготовления не получится. Но существует много идей, в которых все максимально просто, быстро и нереально вкусно.
Рецепту штолен, который можно кушутуваты сразу на следующий день после приготовления поделилась katias_cooking на своей странице в Instagram.
сливочное масло комнатной температуры – 250 г 🧈
яйца – 2 шт
сахар – 200 г
творог – 250 г
мука – 600 г
разрыхлитель – 10 г
апельсин – 1 шт
Ингредиенты для начинки:
изюм – 100 г
курага – 100 г
вишня вяленая – 100 г
клюква сушеная – 50 г
цукаты – 50 г
фундук жареный – 50 г
кешью жареный – 50 г
Дополнительные ингредиенты:
растопленное сливочное масло – 100 г
сахарная пудра
Способ приготовления:
Замочить сухофрукты в любом алкоголе (коньяк, виски, ром) или же в апельсиновом фреше на несколько часов или на всю ночь.
Орехи измельчить но не в крошку.
Взбить миксером 250 грамм масла и 200 грамм сахара (главное чтобы масло уже было мягкое), добавить 2 яйца, взбить до пышности.
В массу добавить сыр (если он с крупинками - протереть через сито), цедру апельсина и сок из половинки апельсина. Перемешать до однородности.
Просеять муку с разрыхлителем и замесить тесто.
Сухофрукты выложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишней влаги, постепенно вместе с орехами вмешать в тесто.
Поидилиты на 4 части, из каждой сформировать штолен, приплюснуть и завернуть одну сторону на другую.
Выложить на противень застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга, так как при выпечке они немного увеличатся.
Выпекаем 40-50 минут при температуре 180 градусов.
Готовые горячие штолен смазать маслом и посыпать сахарной пудрой.
Когда пирог полностью остынет, завернуть в пергамент и отправить в холодильник. На следующий день можно пробовать, сохраняется такой пирог довольно долго.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: