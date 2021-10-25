Штолен, который можно пробовать на следующий день: как приготовить пирог

Осень – время уютных вечеров, теплых напитков и вкусной выпечки. Именно штолен – десерт, которым можно прекрасно дополнить всю эту атмосферу. Это традиционный немецкий праздничный пирог, с большим количеством разнообразной начинки и хрустящей сливочной корочкой. Его приготовление – это очень тонкий и многоэтапный процесс, и нужно быть готовым, что кушать блюдо сразу после приготовления не получится. Но существует много идей, в которых все максимально просто, быстро и нереально вкусно.

Рецепту штолен, который можно кушутуваты сразу на следующий день после приготовления поделилась katias_cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло комнатной температуры – 250 г 🧈

яйца – 2 шт

сахар – 200 г

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творог – 250 г

мука – 600 г

разрыхлитель – 10 г

апельсин – 1 шт

Ингредиенты для начинки:

изюм – 100 г

курага – 100 г

вишня вяленая – 100 г

клюква сушеная – 50 г

цукаты – 50 г

фундук жареный – 50 г

кешью жареный – 50 г

Дополнительные ингредиенты:

растопленное сливочное масло – 100 г

сахарная пудра

Способ приготовления:

Замочить сухофрукты в любом алкоголе (коньяк, виски, ром) или же в апельсиновом фреше на несколько часов или на всю ночь. Орехи измельчить но не в крошку. Взбить миксером 250 грамм масла и 200 грамм сахара (главное чтобы масло уже было мягкое), добавить 2 яйца, взбить до пышности. В массу добавить сыр (если он с крупинками - протереть через сито), цедру апельсина и сок из половинки апельсина. Перемешать до однородности. Просеять муку с разрыхлителем и замесить тесто. Сухофрукты выложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишней влаги, постепенно вместе с орехами вмешать в тесто. Поидилиты на 4 части, из каждой сформировать штолен, приплюснуть и завернуть одну сторону на другую. Выложить на противень застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга, так как при выпечке они немного увеличатся. Выпекаем 40-50 минут при температуре 180 градусов. Готовые горячие штолен смазать маслом и посыпать сахарной пудрой. Когда пирог полностью остынет, завернуть в пергамент и отправить в холодильник. На следующий день можно пробовать, сохраняется такой пирог довольно долго.

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