Штолен, который можно пробовать на следующий день: как приготовить пирог

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Штолен, который можно пробовать на следующий день: как приготовить пирог

Осень – время уютных вечеров, теплых напитков и вкусной выпечки. Именно штолен – десерт, которым можно прекрасно дополнить всю эту атмосферу. Это традиционный немецкий праздничный пирог, с большим количеством разнообразной начинки и хрустящей сливочной корочкой. Его приготовление – это очень тонкий и многоэтапный процесс, и нужно быть готовым, что кушать блюдо сразу после приготовления не получится. Но существует много идей, в которых все максимально просто, быстро и нереально вкусно.

Рецепту штолен, который можно кушутуваты сразу на следующий день после приготовления поделилась katias_cooking на своей странице в Instagram.

Приготовление пирога

Ингредиенты:

  • сливочное масло комнатной температуры – 250 г 🧈

  • яйца – 2 шт

  • сахар – 200 г

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  • творог – 250 г

  • мука – 600 г

  • разрыхлитель – 10 г

  • апельсин – 1 шт

Ингредиенты для начинки:

  • изюм – 100 г

  • курага – 100 г

  • вишня вяленая – 100 г

  • клюква сушеная – 50 г

  • цукаты – 50 г

  • фундук жареный – 50 г

  • кешью жареный – 50 г

Дополнительные ингредиенты:

  • растопленное сливочное масло – 100 г

  • сахарная пудра

Способ приготовления:

Сухофрукты для начинки

  1. Замочить сухофрукты в любом алкоголе (коньяк, виски, ром) или же в апельсиновом фреше на несколько часов или на всю ночь.

  2. Орехи измельчить но не в крошку.

  3. Взбить миксером 250 грамм масла и 200 грамм сахара (главное чтобы масло уже было мягкое), добавить 2 яйца, взбить до пышности.

  4. В массу добавить сыр (если он с крупинками - протереть через сито), цедру апельсина и сок из половинки апельсина. Перемешать до однородности.

  5. Просеять муку с разрыхлителем и замесить тесто.

  6. Сухофрукты выложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишней влаги, постепенно вместе с орехами вмешать в тесто.

  7. Поидилиты на 4 части, из каждой сформировать штолен, приплюснуть и завернуть одну сторону на другую.

  8. Выложить на противень застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга, так как при выпечке они немного увеличатся.

  9. Выпекаем 40-50 минут при температуре 180 градусов.

  10. Готовые горячие штолен смазать маслом и посыпать сахарной пудрой.

  11. Когда пирог полностью остынет, завернуть в пергамент и отправить в холодильник. На следующий день можно пробовать, сохраняется такой пирог довольно долго.

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