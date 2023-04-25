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Сочные рубленые котлеты: сытное блюдо для всей семьи за 20 минут
Рубленые котлеты – это простая альтернатива классическим, традиционно готовящимся из куриного филе, часто дополняя сыром, сметаной или майонезом для сочного и нежного вкуса.
Фудблогер Ника Зинченко (nika.cook.ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сочных рубленых котлет из куриного филе.
Ингредиенты:
- куриное филе
- сыр твердый
- лук – 1 шт
- майонез или сметана – 2 ст. л.
- мука – 2 ст. л.
- яйца – 1 шт
- специи
Способ приготовления:
1. Нарезать филе мелкими кубиками.
2. Натереть к филе лук и сыр.
3. Добавить муку, майонез, специи и яйцо. Все тщательно перемешать.
4. Получившуюся массу выложить ложкой на сковороду и пожарить котлеты.
Несколько советов:
- Чем мельче вы порежете филе – тем вкуснее и нежнее котлеты у вас получатся. Для этого перед приготовлением можно положить филе в морозилку на 30 минут.
- Не жалейте яиц, если хотите, чтобы котлеты держали форму и не разваливались. На 1 кг филе используйте примерно 2 шт яйца.
- Примерное время жарки рубленых котлет составляет 5 минут с обеих сторон. И для того чтобы они получились более сочные и не пригорали, не нужно жарить их на большом огне.
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