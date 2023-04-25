Рубленые котлеты – это простая альтернатива классическим, традиционно готовящимся из куриного филе, часто дополняя сыром, сметаной или майонезом для сочного и нежного вкуса.

Фудблогер Ника Зинченко (nika.cook.ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сочных рубленых котлет из куриного филе.

Ингредиенты:

куриное филе

сыр твердый

лук – 1 шт

майонез или сметана – 2 ст. л.

мука – 2 ст. л.

яйца – 1 шт

специи

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Способ приготовления:

1. Нарезать филе мелкими кубиками.

2. Натереть к филе лук и сыр.

3. Добавить муку, майонез, специи и яйцо. Все тщательно перемешать.

4. Получившуюся массу выложить ложкой на сковороду и пожарить котлеты.

Несколько советов:

Чем мельче вы порежете филе – тем вкуснее и нежнее котлеты у вас получатся. Для этого перед приготовлением можно положить филе в морозилку на 30 минут.

Не жалейте яиц, если хотите, чтобы котлеты держали форму и не разваливались. На 1 кг филе используйте примерно 2 шт яйца.

Примерное время жарки рубленых котлет составляет 5 минут с обеих сторон. И для того чтобы они получились более сочные и не пригорали, не нужно жарить их на большом огне.

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