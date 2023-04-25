Сочные рубленые котлеты: сытное блюдо для всей семьи за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Сочные рубленые котлеты: сытное блюдо для всей семьи за 20 минут

Рубленые котлеты – это простая альтернатива классическим, традиционно готовящимся из куриного филе, часто дополняя сыром, сметаной или майонезом для сочного и нежного вкуса.

Фудблогер Ника Зинченко (nika.cook.ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сочных рубленых котлет из куриного филе.

Рецепт рубленых котлет

Ингредиенты:

  • куриное филе
  • сыр твердый
  • лук – 1 шт
  • майонез или сметана – 2 ст. л.
  • мука – 2 ст. л.
  • яйца – 1 шт
  • специи
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Способ приготовления:

1. Нарезать филе мелкими кубиками.

Как приготовить рубленые котлеты

2. Натереть к филе лук и сыр.

3. Добавить муку, майонез, специи и яйцо. Все тщательно перемешать.

Куриные котлеты

4. Получившуюся массу выложить ложкой на сковороду и пожарить котлеты.

Несколько советов:

  • Чем мельче вы порежете филе – тем вкуснее и нежнее котлеты у вас получатся. Для этого перед приготовлением можно положить филе в морозилку на 30 минут.
  • Не жалейте яиц, если хотите, чтобы котлеты держали форму и не разваливались. На 1 кг филе используйте примерно 2 шт яйца.
  • Примерное время жарки рубленых котлет составляет 5 минут с обеих сторон. И для того чтобы они получились более сочные и не пригорали, не нужно жарить их на большом огне.
Секреты приготовления рубленых котлет

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