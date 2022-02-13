Спагетти в духовке: идея романтического ужина на 14 февраля

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Спагетти в духовке: идея романтического ужина на 14 февраля

Кроме валентинок и других традиционных подарков на День влюбленных 14 февраля, отличной идеей будет порадовать свою вторую половинку праздничным ужином. А что может быть проще и вкуснее, чем паста, приготовленная для любимого человека.

Причем, сделать ее можно достаточно необычным способом – в духовке.

Идея приготовления спагетти опубликована на странице Марии Фомичевой (masha_fom) в Instagram.

Рецепт спагетти в духовке

Ингредиенты:

  • спагетти – 1 упаковка

  • лук – 1 шт

  • чеснок – 3 зубчика

Видео дня

  • томатный соус – 1 банка (350 мл)

  • итальянские специи

  • оливковое масло

  • сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. В форму для запекания выложить спагетти.

Соус для спагетти

2. Смешать с томатным соусом, луком, чесноком, специями и солью.

Измельчение лука

3. Залить водой так, чтобы она полностью покрывала макароны.

Выкладывание лука на макароны

4. Все перемешать.

Заливка всех ингредиентов водой

5. Запекать 25 минут при температуре 180 градусов.

Затирание спагетти твердым сыром

6. Посыпать сыром.

Паста приготовлена в духовке

7. Запекать 10 минут.

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