Спагетти в духовке: идея романтического ужина на 14 февраля

Кроме валентинок и других традиционных подарков на День влюбленных 14 февраля, отличной идеей будет порадовать свою вторую половинку праздничным ужином. А что может быть проще и вкуснее, чем паста, приготовленная для любимого человека.

Причем, сделать ее можно достаточно необычным способом – в духовке.

Идея приготовления спагетти опубликована на странице Марии Фомичевой (masha_fom) в Instagram.

Ингредиенты:

спагетти – 1 упаковка

лук – 1 шт

чеснок – 3 зубчика

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томатный соус – 1 банка (350 мл)

итальянские специи

оливковое масло

сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. В форму для запекания выложить спагетти.

2. Смешать с томатным соусом, луком, чесноком, специями и солью.

3. Залить водой так, чтобы она полностью покрывала макароны.

4. Все перемешать.

5. Запекать 25 минут при температуре 180 градусов.

6. Посыпать сыром.

7. Запекать 10 минут.

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