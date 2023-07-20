Сытный кабачковый рулет с сыром и чесноком: получается нежным и не распадается
Из обычного кабачка можно приготовить очень сытный и сочный рулет. Основание для него нужно запечь в духовке, поэтому оно отлично держит форму и очень удобно заворачивается. Очень удачно сочетается с кабачковым тестом нежная сырная начинка.
Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Готовится такая закуска очень просто, но ее вкус точно вас покорит.
Ингредиенты:
- кабачки средние – 2 шт
- яйца – 2 шт
- сметана – 2 ст.л.
- мука – 3-4 ст.л.
- соль, перец, специи по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- плавленый сыр – 3 шт
- крем-творог – 2 ст.л.
- майонез или сметана – 1-2 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- помидоры – 1 шт
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите на большой терке.
2. Дайте 15 минутам постоять.
3. Отожмите лишнюю жидкость.
4. К кабачкам добавьте яйца, сметану, соль, перец, специи, муку, перемешайте и выложите на противень, застеленный пергаментом (берите качественный силиконизированный пергамент).
5. Разровняйте и поставьте в духовку при температуре 200 градусов на 20 минут.
6. Для начинки плавленый сыр натрите на большой терке, к нему добавьте крем-сырь, чеснок, майонез, перемешайте и выложите на охлажденный кабачковый корж.
7. Разровняйте начинку, сверху уложите кусочки нарезанного помидора.
8. Заверните рулет, поставьте в холодильник на несколько часов.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: