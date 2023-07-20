Сытный кабачковый рулет с сыром и чесноком: получается нежным и не распадается

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
207
Сытный кабачковый рулет с сыром и чесноком: получается нежным и не распадается

Из обычного кабачка можно приготовить очень сытный и сочный рулет. Основание для него нужно запечь в духовке, поэтому оно отлично держит форму и очень удобно заворачивается. Очень удачно сочетается с кабачковым тестом нежная сырная начинка.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Готовится такая закуска очень просто, но ее вкус точно вас покорит.

Сытный кабачковый рулет с сыром и чесноком: получается нежным и не распадается

Ингредиенты:

  • кабачки средние – 2 шт
Видео дня
  • яйца – 2 шт
  • сметана – 2 ст.л.
  • мука – 3-4 ст.л.
  • соль, перец, специи по вкусу

Ингредиенты для начинки:

  • плавленый сыр – 3 шт
  • крем-творог – 2 ст.л.
  • майонез или сметана – 1-2 ст.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • помидоры – 1 шт

Способ приготовления:

Сытный кабачковый рулет с сыром и чесноком: получается нежным и не распадается

1. Кабачки натрите на большой терке.

2. Дайте 15 минутам постоять.

Сытный кабачковый рулет с сыром и чесноком: получается нежным и не распадается

3. Отожмите лишнюю жидкость.

4. К кабачкам добавьте яйца, сметану, соль, перец, специи, муку, перемешайте и выложите на противень, застеленный пергаментом (берите качественный силиконизированный пергамент).

Сытный кабачковый рулет с сыром и чесноком: получается нежным и не распадается

5. Разровняйте и поставьте в духовку при температуре 200 градусов на 20 минут.

6. Для начинки плавленый сыр натрите на большой терке, к нему добавьте крем-сырь, чеснок, майонез, перемешайте и выложите на охлажденный кабачковый корж.

Сытный кабачковый рулет с сыром и чесноком: получается нежным и не распадается

7. Разровняйте начинку, сверху уложите кусочки нарезанного помидора.

8. Заверните рулет, поставьте в холодильник на несколько часов.

Сытный кабачковый рулет с сыром и чесноком: получается нежным и не распадается

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты