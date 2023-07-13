Такой рулет нужно просто нарезать и красиво выложить на тарелку – выходит полноценная праздничная закуска. А кабачки сейчас очень доступные поэтому получается еще и бюджетно. Начинка внутри очень нежная и сочная.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице фудблогера Любви с ником mykitchen.in.ua в Instagram. Тесто не рвется и удобно его заворачивать.

Ингредиенты:

кабачок – 600 г

мука – 4 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

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яйца – 3 шт.

соль

Ингредиенты для начинки:

сыр кисломолочный (домашний) – 200 г

сметана – 3 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

соль

черный молотый перец

итальянские травы

помидор

Способ приготовления:

1. Натираем кабачок на большой терке, солим и оставляем на 10 минут.

2. Отжимаем, добавляем другие ингредиенты и хорошо размешиваем.

3. Выкладываем на противень застеленный пергаментной бумагой, выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов.

4. Для начинки соединяем все ингредиенты (кроме помидора), взбиваем блендером.

5. Смазываем холодное основание начинкой, выкладываем кружочками помидор, закручиваем в рулет.

6. Отправляем в холодильник на час.

7. Нарезаем порционно.

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