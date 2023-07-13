Сытный кабачковый рулет в духовке: внутри очень сочная начинка

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытный кабачковый рулет в духовке: внутри очень сочная начинка

Такой рулет нужно просто нарезать и красиво выложить на тарелку – выходит полноценная праздничная закуска. А кабачки сейчас очень доступные поэтому получается еще и бюджетно. Начинка внутри очень нежная и сочная.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице фудблогера Любви с ником mykitchen.in.ua в Instagram. Тесто не рвется и удобно его заворачивать.

Сытный кабачковый рулет в духовке: внутри очень сочная начинка

Ингредиенты:

  • кабачок – 600 г
  • мука – 4 ст.л.
  • сметана – 2 ст.л.
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  • яйца – 3 шт.
  • соль

Ингредиенты для начинки:

  • сыр кисломолочный (домашний) – 200 г
  • сметана – 3 ст.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль
  • черный молотый перец
  • итальянские травы
  • помидор

Способ приготовления:

Сытный кабачковый рулет в духовке: внутри очень сочная начинка

1. Натираем кабачок на большой терке, солим и оставляем на 10 минут.

2. Отжимаем, добавляем другие ингредиенты и хорошо размешиваем.

Сытный кабачковый рулет в духовке: внутри очень сочная начинка

3. Выкладываем на противень застеленный пергаментной бумагой, выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов.

4. Для начинки соединяем все ингредиенты (кроме помидора), взбиваем блендером.

Сытный кабачковый рулет в духовке: внутри очень сочная начинка

5. Смазываем холодное основание начинкой, выкладываем кружочками помидор, закручиваем в рулет.

Сытный кабачковый рулет в духовке: внутри очень сочная начинка

6. Отправляем в холодильник на час.

7. Нарезаем порционно.

Сытный кабачковый рулет в духовке: внутри очень сочная начинка

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