Вкуснее котлет: как приготовить мясные оладьи из фарша за 10 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее котлет: как приготовить мясные оладьи из фарша за 10 минут

Из мясного фарша можно готовить не только котлеты, фрикадельки для супа или тефтели, но вкусные и сытные оладьи. Они легкие и быстрые в приготовлении – процесс занимает всего 10 минут.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом мясных оладий из фарша.

Рецепт оладий из фарша

Ингредиенты:

  • фарш – 300 г
  • кефир – 1 ст.
  • мука – 3 ст. л.
  • яйцо – 1 шт
  • соль, перец
  • сушеная петрушка

Способ приготовления:

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1. К фаршу добавить яйцо, соль, молотый черный перец и сушеную петрушку. Перемешать.

Тесто на оладьи

2. Налить в массу кефир и добавить муку. Перемешать все до однородности.

Оладьи из фарша

3. Получившуюся массу ложкой выложить как оладьи на разогретую сковороду. Жарить с обеих сторон до готовности.

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