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Вкуснее котлет: как приготовить мясные оладьи из фарша за 10 минут
Из мясного фарша можно готовить не только котлеты, фрикадельки для супа или тефтели, но вкусные и сытные оладьи. Они легкие и быстрые в приготовлении – процесс занимает всего 10 минут.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом мясных оладий из фарша.
Ингредиенты:
- фарш – 300 г
- кефир – 1 ст.
- мука – 3 ст. л.
- яйцо – 1 шт
- соль, перец
- сушеная петрушка
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить яйцо, соль, молотый черный перец и сушеную петрушку. Перемешать.
2. Налить в массу кефир и добавить муку. Перемешать все до однородности.
3. Получившуюся массу ложкой выложить как оладьи на разогретую сковороду. Жарить с обеих сторон до готовности.
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