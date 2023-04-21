Из мясного фарша можно готовить не только котлеты, фрикадельки для супа или тефтели, но вкусные и сытные оладьи. Они легкие и быстрые в приготовлении – процесс занимает всего 10 минут.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом мясных оладий из фарша.

Ингредиенты:

фарш – 300 г

кефир – 1 ст.

мука – 3 ст. л.

яйцо – 1 шт

соль, перец

сушеная петрушка

Способ приготовления:

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1. К фаршу добавить яйцо, соль, молотый черный перец и сушеную петрушку. Перемешать.

2. Налить в массу кефир и добавить муку. Перемешать все до однородности.

3. Получившуюся массу ложкой выложить как оладьи на разогретую сковороду. Жарить с обеих сторон до готовности.

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