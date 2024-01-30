Из свеклы можно готовить вкусные и полезные салаты, а также борщ, "Шпундру", соусы и закуски. Стоит отметить, что она идеально сочетается с сельдь и овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из картофеля, с сельдью и свеклой.

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Ингредиенты:

сельдь

картофель

свекла

красный лук

майонез

зелень

горчица зерновая

соль, перец, масло

Способ приготовления:

1. Порежьте картофель слайсами, добавьте специи и масло, перемешайте и выложите на противень с пергаментом, запекайте до готовности.

2. Натрите вареную свеклу, добавьте чеснок, майонез, перемешайте.

3. Выложите свекольную смесь на картофель, сверху сельдь, лук и горчицу.

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