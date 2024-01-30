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Закуска "Шуба" из картофеля, свеклы и сельди: вкусное и полезное блюдо для ужина
Из свеклы можно готовить вкусные и полезные салаты, а также борщ, "Шпундру", соусы и закуски. Стоит отметить, что она идеально сочетается с сельдь и овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из картофеля, с сельдью и свеклой.
Ингредиенты:
- сельдь
- картофель
- свекла
- красный лук
- майонез
- зелень
- горчица зерновая
- соль, перец, масло
Способ приготовления:
1. Порежьте картофель слайсами, добавьте специи и масло, перемешайте и выложите на противень с пергаментом, запекайте до готовности.
2. Натрите вареную свеклу, добавьте чеснок, майонез, перемешайте.
3. Выложите свекольную смесь на картофель, сверху сельдь, лук и горчицу.
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