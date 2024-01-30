Закуска "Шуба" из картофеля, свеклы и сельди: вкусное и полезное блюдо для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт закуски

Из свеклы можно готовить вкусные и полезные салаты, а также борщ, "Шпундру", соусы и закуски. Стоит отметить, что она идеально сочетается с сельдь и овощами. 

Вкусная закуска из свеклы и сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из картофеля, с сельдью и свеклой. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты: 

  • сельдь
  • картофель
  • свекла
  • красный лук
  • майонез
  • зелень
  • горчица зерновая
  • соль, перец, масло

Способ приготовления: 

1. Порежьте картофель слайсами, добавьте специи и масло, перемешайте и выложите на противень с пергаментом, запекайте до готовности. 

Запеченный картофель

2. Натрите вареную свеклу, добавьте чеснок, майонез, перемешайте.

Свекольная намазка

3. Выложите свекольную смесь на картофель, сверху сельдь, лук и горчицу. 

Готовая закуска

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