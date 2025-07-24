Абрикосы очень вкусно закрыть на зиму в сиропе. Сочные плоды станут отличным десертом в зимний период. Для рецепта вам понадобится всего четыре ингредиента.

Идея приготовления консервированных абрикосов в сиропе опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram.

Ингредиенты:

абрикосы

вода

сахар – 450 г на 1 л воды

лимонная кислота – 1/4 ч.л. на 1 л воды

Способ приготовления:

1. Абрикосы помыть, обсушить.

2. Нарезать на половинки, вынуть косточки.

3. Выложить половинки абрикос в банки (вымытые и стерилизованные).

4. Залить кипятком.

5. Накрыть крышками, оставить на 15 минут.

6. Слить воду из банок в кастрюлю (лучше сначала в мерный стаканчик, чтобы понимать, сколько у нас жидкости), добавить сахар, лимонную кислоту, перемешать и поставить вариться.

7. Варить 4-5 минут после закипания.

8. Разлить сироп по банкам, закрыть.

9. Дать остыть и хранить в прохладном месте.

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