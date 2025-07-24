Абрикосы в сиропе на зиму: рецепт вкусной консервации вместо любых десертов
Абрикосы очень вкусно закрыть на зиму в сиропе. Сочные плоды станут отличным десертом в зимний период. Для рецепта вам понадобится всего четыре ингредиента.
Идея приготовления консервированных абрикосов в сиропе опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram.
Ингредиенты:
- абрикосы
- вода
- сахар – 450 г на 1 л воды
- лимонная кислота – 1/4 ч.л. на 1 л воды
Способ приготовления:
1. Абрикосы помыть, обсушить.
2. Нарезать на половинки, вынуть косточки.
3. Выложить половинки абрикос в банки (вымытые и стерилизованные).
4. Залить кипятком.
5. Накрыть крышками, оставить на 15 минут.
6. Слить воду из банок в кастрюлю (лучше сначала в мерный стаканчик, чтобы понимать, сколько у нас жидкости), добавить сахар, лимонную кислоту, перемешать и поставить вариться.
7. Варить 4-5 минут после закипания.
8. Разлить сироп по банкам, закрыть.
9. Дать остыть и хранить в прохладном месте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: