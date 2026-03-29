Ароматная и пышная паска по бабушкиному рецепту: как сделать удачное дрожжевое тесто
Паска – одна из главных традиций праздничного стола, которая символизирует тепло дома и семейные традиции. Многие хозяйки до сих пор выбирают проверенные рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Именно такие варианты позволяют получить нежную, пышную и ароматную выпечку. Один из секретов – правильно приготовленное дрожжевое тесто.
Идеальным рецептом домашней пасхи, как у бабушки, поделилась фудблогерка valya saenko в Instagram.
Ингредиенты (на 2 большие куличи):
- творог жирный – 250 г
- мука – 450 г
- масло сливочное – 80 г
- яйца – 2 шт.
- желток – 1 шт.
- сахар – 150 г
- дрожжи живые – 20 г
- молоко теплое – 80 г
- сухофрукты – 100 г
- цедра – по вкусу
- ваниль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте опару. К дрожжам добавьте ложку сахара и ложку муки из общего количества, залейте теплым молоком, перемешайте и оставьте в теплом месте примерно на 30 минут, пока появится пенная шапка.
2. Отдельно смешайте оставшийся сахар, мягкое сливочное масло, творог, яйца и желток. Взбейте массу до однородной консистенции и добавьте к готовой опаре.
3. После этого постепенно введите муку и замесите тесто. Оно должно оставаться немного липким – это залог пышной структуры.
4. Добавьте сухофрукты, предварительно обвалянные в муке, перемешайте и оставьте тесто в теплом месте для подъема. Оно должно увеличиться минимум вдвое – обычно это занимает около 2 часов.
5. После этого обомните тесто, сформируйте паски и выложите в формы, заполняя их примерно на треть.
6. Оставьте еще раз подходить, пока тесто почти не дойдет до краев формы.
7. Выпекайте паски в разогретой до 180°C духовке примерно 40 минут – до сухой шпажки. После выпекания дайте им остыть, положив на бок, чтобы сохранить воздушную структуру.
