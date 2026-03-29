Паска – одна из главных традиций праздничного стола, которая символизирует тепло дома и семейные традиции. Многие хозяйки до сих пор выбирают проверенные рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Именно такие варианты позволяют получить нежную, пышную и ароматную выпечку. Один из секретов – правильно приготовленное дрожжевое тесто.

Идеальным рецептом домашней пасхи, как у бабушки, поделилась фудблогерка valya saenko в Instagram.

Ингредиенты (на 2 большие куличи):

творог жирный – 250 г

мука – 450 г

масло сливочное – 80 г

яйца – 2 шт.

желток – 1 шт.

сахар – 150 г

дрожжи живые – 20 г

молоко теплое – 80 г

сухофрукты – 100 г

цедра – по вкусу

ваниль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте опару. К дрожжам добавьте ложку сахара и ложку муки из общего количества, залейте теплым молоком, перемешайте и оставьте в теплом месте примерно на 30 минут, пока появится пенная шапка.

2. Отдельно смешайте оставшийся сахар, мягкое сливочное масло, творог, яйца и желток. Взбейте массу до однородной консистенции и добавьте к готовой опаре.

3. После этого постепенно введите муку и замесите тесто. Оно должно оставаться немного липким – это залог пышной структуры.

4. Добавьте сухофрукты, предварительно обвалянные в муке, перемешайте и оставьте тесто в теплом месте для подъема. Оно должно увеличиться минимум вдвое – обычно это занимает около 2 часов.

5. После этого обомните тесто, сформируйте паски и выложите в формы, заполняя их примерно на треть.

6. Оставьте еще раз подходить, пока тесто почти не дойдет до краев формы.

7. Выпекайте паски в разогретой до 180°C духовке примерно 40 минут – до сухой шпажки. После выпекания дайте им остыть, положив на бок, чтобы сохранить воздушную структуру.

