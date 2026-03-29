Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Ароматная и пышная паска по бабушкиному рецепту: как сделать удачное дрожжевое тесто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
351
Ароматная и пышная паска по бабушкиному рецепту: как сделать удачное дрожжевое тесто

Паска – одна из главных традиций праздничного стола, которая символизирует тепло дома и семейные традиции. Многие хозяйки до сих пор выбирают проверенные рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Именно такие варианты позволяют получить нежную, пышную и ароматную выпечку. Один из секретов – правильно приготовленное дрожжевое тесто.

Идеальным рецептом домашней пасхи, как у бабушки, поделилась фудблогерка valya saenko в Instagram.

Ароматная и пышная паска по бабушкиному рецепту: как сделать удачное дрожжевое тесто

Ингредиенты (на 2 большие куличи):

  • творог жирный – 250 г
  • мука – 450 г
  • масло сливочное – 80 г
  • яйца – 2 шт.
  • желток – 1 шт.
  • сахар – 150 г
  • дрожжи живые – 20 г
  • молоко теплое – 80 г
  • сухофрукты – 100 г
  • цедра – по вкусу
  • ваниль – по вкусу

Способ приготовления:

Ароматная и пышная паска по бабушкиному рецепту: как сделать удачное дрожжевое тесто

1. Сначала приготовьте опару. К дрожжам добавьте ложку сахара и ложку муки из общего количества, залейте теплым молоком, перемешайте и оставьте в теплом месте примерно на 30 минут, пока появится пенная шапка.

2. Отдельно смешайте оставшийся сахар, мягкое сливочное масло, творог, яйца и желток. Взбейте массу до однородной консистенции и добавьте к готовой опаре.

Ароматная и пышная паска по бабушкиному рецепту: как сделать удачное дрожжевое тесто

3. После этого постепенно введите муку и замесите тесто. Оно должно оставаться немного липким – это залог пышной структуры.

Ароматная и пышная паска по бабушкиному рецепту: как сделать удачное дрожжевое тесто

4. Добавьте сухофрукты, предварительно обвалянные в муке, перемешайте и оставьте тесто в теплом месте для подъема. Оно должно увеличиться минимум вдвое – обычно это занимает около 2 часов.

Ароматная и пышная паска по бабушкиному рецепту: как сделать удачное дрожжевое тесто

5. После этого обомните тесто, сформируйте паски и выложите в формы, заполняя их примерно на треть.

Ароматная и пышная паска по бабушкиному рецепту: как сделать удачное дрожжевое тесто

6. Оставьте еще раз подходить, пока тесто почти не дойдет до краев формы.

Ароматная и пышная паска по бабушкиному рецепту: как сделать удачное дрожжевое тесто

7. Выпекайте паски в разогретой до 180°C духовке примерно 40 минут – до сухой шпажки. После выпекания дайте им остыть, положив на бок, чтобы сохранить воздушную структуру.

Ароматная и пышная паска по бабушкиному рецепту: как сделать удачное дрожжевое тесто

